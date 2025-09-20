Kibernetički napad usporava zračni promet u Europi

Na letu Croatia Airlinesa iz Berlina za Zagreb, putnici su prilikom ukrcavanja bili iznenađeni analognom kontrolom putnika. Zaposlenik zračne luke je kontrolirao karte za ukrcavanje i pritom kao prije mnogo godina olovkom podatke upisivao na papir. Nakon toga je naravno došlo do kašnjenja jer je osoblje još jednom „ručno" moralo provjeravati svakog od putnika. To je naravno izazvalo kašnjenje od više od pola sata.

Osoblje zrakoplova je u prolazu zbog kašnjenja kritiziralo berlinsku zračnu luku. No iako u berlinskoj zračnoj luci mnogo toga „ne štima" od samog otvorenja ovaj put je krivnja bila negdje drugdje a pogođen nije bio sam Berlin nego mnogi europski aerodromi.

Kibernetički napad uzrok kašnjenja

Kako u subotu ujutro javljaju agencije, u petak navečer kibernetički je napadnuta tvrtka koja pruža usluge za sustave registracije putnika. Putnici i preko vikenda moraju računati s kašnjenjima i redovima na šalterima za ukrcavanje.

„Sama zračna luka nije bila cilj kibernetičkog napada i pogođena je samo neizravno", navela je uprava zračne luke Berlin/Brandenburg. Dobavljač sustava koristi se na zračnim lukama diljem Europe. Osim Berlina, pogođene su i druge europske zračne luke, a potvrda o tome stigla je iz zračne luke Bruxelles.

Zračne luke Frankfurt i Hamburg izvijestile su ujutro da nisu pogođene. Rad se odvija normalno, nema ograničenja.

Moguće posljedice

„Treba računati s ozbiljnim posljedicama po zračni promet", priopćila je zračna luka Bruxelles na svojoj internetskoj stranici. Više europskih zračnih luka je pogođeno. Londonska zračna luka Heathrow izjavila je da može doći do kašnjenja, ali govori o „tehničkom problemu". Koje su još zračne luke pogođene, zasad nije jasno.

Iz Bruxellesa su poručili da je trenutačno, zbog napada, moguće samo ručno prijavljivanje i ukrcaj. Dobavljač sustava pokušava što brže otkloniti problem. „Doći će do kašnjenja i otkazivanja letova", potvrdila je zračna luka u Bruxellesu. Putnicima se savjetuje da provjere status svog leta kod zrakoplovne kompanije prije dolaska te da na vrijeme stignu u zračnu luku.

Heathrow je samo priopćio da je treća tvrtka koja pruža usluge sustava za prijavu i ukrcaj više zrakoplovnih kompanija imala tehnički problem. Na otklanjanju se radi što je brže moguće. Niti u jednom priopćenju se ne navodi koja je pozadina kibernetičkog napada niti tko iza njega stoji.