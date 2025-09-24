Komunikacijski laboratorij se širi

Microsoft, jedan od globalnih tehnoloških lidera, odabrao je agenciju Komunikacijski laboratorij za pružanje usluga odnosa s javnošću na devet ključnih tržišta: Slovenija, Hrvatska, Srbija, Bugarska, Estonija, Latvija, Litva, Ukrajina i Kazahstan.

Ova suradnja obuhvaća podršku u strateškom savjetovanju, korporativnom i kriznom komuniciranju te odnosima s medijima i kreatorima sadržaja.

Naglasak je na vođenju strateških komunikacija koje podržavaju Microsoftovu poziciju lidera u korištenju umjetne inteligencije u digitalnoj transformaciji, inovacijama i odgovornom poslovanju.

Komunikacijski laboratorij ujedno je zadužen i za komunikaciju brenda Xbox, dijela Microsoftove gaming divizije.

„Vođenje odnosa s javnošću za Microsoft za nas je veliko profesionalno priznanje i iznimno nam je drago što je Komunikacijski laboratorij prepoznat kao kvalitetan partner za vođenje kompleksnih komunikacijskih projekata u regijama koje traže stratešku preciznost i duboko razumijevanje lokalnih specifičnosti", izjavila je Manuela Šola, osnivačica i direktorica agencije Komunikacijski laboratorij. „Naša snaga je naš stručni tim te široka mreža partnera i stručnjaka diljem Europe i Centralne Azije, što nam omogućuje da pružimo komunikacijsku podršku koja je istovremeno globalno usklađena i lokalno relevantna."

„Naša misija je osnažiti ljude i organizacije da uz pomoć tehnologije postignu više. S novim komunikacijskim partnerom nastavljamo graditi povjerenje kroz jasnu i odgovornu komunikaciju. Zajedno ćemo nastojati približiti Microsoftove inovacije - posebno u područjima poput umjetne inteligencije i kibernetičke sigurnosti - na način koji je relevantan za lokalne zajednice te kreirati inicijative koje donose opipljivu vrijednost", izjavila je Irena Merkaš, voditeljica komunikacija za Microsoft u Adriatic regiji, Ukrajini te Centralnoj Aziji.

Suradnja s Microsoftom dodatno učvršćuje poziciju Komunikacijskog laboratorija kao jednog od vodećih komunikacijskih partnera u regiji i predstavlja važan iskorak u jačanju međunarodne prisutnosti agencije.

Komunikacijski laboratorij već niz godina uspješno surađuje s domaćim i međunarodnim klijentima poput Nestlé Adriatic, Procter & Gamble, Visa, Kaufland, McDonald's i drugih, u području korporativnih komunikacija, strateškog pozicioniranja i integriranih kampanja.