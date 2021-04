Maline su jedno od najboljih voća

Do sada ste vjerojatno shvatili da trebate jesti voće svakoga dana zbog zdravlja, ako niste - krajnje je vrijeme da to shvatite.

No, osim klasične banane ili jabuke koje obično imamo na stolu, postoje i druge vrste voća koje su izuzetno zdrave za nas, a jedan od najboljih primjera su - maline.

Ovi slatki mali plodovi odlični su zbog prilično neočekivane stvari, naime, oni imaju izuzetnu količinu prehrambenih vlakana.

Ako svakodnevno pojedete 1 šalicu malina, dobit ćete 8 grama vlakana - što je 32% dnevne vrijednosti koja vam treba. Ako ste navikli pojesti bananu ujutro, možda biste je trebali zamijeniti šalicom malina uz jogurt jer ćete tako znatno povećati unos vlakana.

>> 5 koristi za zdravlje od malina >>

Za vaše tijelo je nužno da unosite dovoljnu količinu vlakana. Vlakna mogu pomoći u izbacivanju toksina iz vašeg tijela, a mogu pomoći i u zdravlju i upalama u crijevima. Osim toga, vlakna vam mogu pomoći i da izgubite koji kilogram.

Osim malina, i kupine su bogate vlaknima.

Maline su izuzetno bogate vitaminom C, a sadrže i puno mangana, vitamina K, željeza, fosfora, magnezija, kalija, bakra, kalcija, cinka te vitamina E, A i B6.

Malina je također bogata antioksidansima, koji su važni za zdravlje vaših stanica koje se bore protiv oksidativnog stresa. Oksidativni stres povezan je s nizom bolesti poput raka, dijabetesa i bolesti srca.

>> Maline povećavaju plodnost >>

I drugo bobičasto voće je prilično zdravo, no maline imaju najviše hranjivih sastojaka i pružaju najveće zdravstvenih blagodati, piše Eat this. Borovnice su izvrstan izvor istih hranjivih sastojaka, ali ne daju ni približno vlakana kao maline. Jagode imaju manje kalorija i puno vitamina C, ali imaju manje vlakana.

Maline možete ubaciti u zdjelu zobenih pahuljica ili ih pomiješati s grčkim jogurtom. Možete napraviti i smoothie od malina, a možete raditi i kolače s borovnicama. Također ih možete rastopiti u loncu i napraviti džem.