Nove Huawei FreeBuds Pro 4 slušalice donose čisti zvuk bez pozadinske buke

Na hrvatsko tržište stigle su najnovije bežične slušalice elegantnog dizajna Huawei FreeBuds Pro 4. Zlatni Huawei Sound logo u obliku notnog zapisa daje naslutiti da se radi o slušalicama koje osiguravaju vrhunsku kvalitetu zvuka i poziva. FreeBuds Pro 4 prve su bežične slušalice s TWS tehnologijom pod Huawei Sound brendom, a jamče pozive i razgovore bez ometanja i pozadinske buke bez obzira gdje i u kakvom okruženju se korisnici nalaze.

Čisti i jasni pozivi bez obzira na bučno okruženje

Primanje poziva i razgovori u bučnim okruženjima kao što su kafići, restorani ili užurbane ulice grada i autobusne stanice dio su svakodnevnice. Svi su u pokretu, a pouzdanost i kvaliteta hands free poziva te razgovora jako je važna. Zahvaljujući naprednoj Huawei tehnologiji koja uključuje AI algoritam za smanjenje buke, Huawei FreeBuds Pro 4 slušalice mogu eliminirati do 100 dB pozadinske buke. To je razina buke koja je prisutna u noćnom klubu ili na glazbenom festivalu. Čak i u zahtjevnim uvjetima razgovora s brzinama vjetra do 10 m/s u pozadini, glas ostaje izoliran i kristalno jasan.

Četiri mikrofona i sustav pametnog razlikovanja glasa i zvukova

Bežične slušalice Huawaei FreeBuds Pro 4 imaju četiri mikrofona. Mikrofon za reverznu provodljivost radi zajedno s preostala tri mikrofona, a VPU (Voice Pickup Unite) sustav omogućuje pametno razlikovanje ljudskog glasa i zvukova iz okoline s većom preciznosti. Sve to doprinosi kristalno jasnim pozivima pa se oni mogu pouzdano voditi bez obzira na okruženje.

Troslojni nastavci s memorijskom pjenom

FreeBuds Pro 4 slušalice imaju potpuno nove troslojne nastavke za uši od memorijske pjene. Ovi nastavci osim što omogućuju čvrsto prianjanje uz maksimalnu udobnost i prilagodbu uhu, smanjuju do 30% više ambijentalne buke. Bežične slušalice mogu istovremeno biti spojene s dva uređaja, a komplementarne su s Andriod te iOS sustavima.

Dostupnost i cijene

Huawei FreeBuds Pro 4 dostupne su kod ovlaštenih Huawei partnera po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 199 EUR.

Loss care usluga

Uz kupnju FreeBuds Pro 4 slušalica trenutno je aktualna Loss Care usluga koja je osmišljena kako bi korisnicima pomogla u slučaju gubitka njihovih bežičnih slušalica. Ova usluga omogućuje nabavu zamjenske slušalice po sniženoj cijeni, što značajno smanjuje troškove u odnosu na kupnju novog para. Više informacija o dostupnosti i novim uređajima možete pronaći na službenoj Huawei stranici i kod ovlaštenih partnera.

Ostali uređaji

Pored Huawei FreeBuds Pro 4 bežičnih slušalica, na hrvatsko tržište stigle su i nove FreeBuds SE 3 bežične slušalice te HUAWEI nova 13 pametni telefon. Za više informacija o ovim uređajima posjetite službene stranice brenda.