Oppo, prvi smartphone s 10 GB RAM-a ipak otkazan?

Svi znamo da je RAM jedna od glavnih komponenti brzog rada pametnih telefona. Proizvođači polako povećavaju količinu RAM-a Današnjih 8 GB RAM-a nisu standard, ali uskoro nema sumnje da će proizvođači početi povećavati polako kapacitet na 10 GB. Prvi koji to planira učiniti je Oppo za svoj Find X model.

Poboljšana verzija Oppo Find X pametnog telefona s 10 GB testirana je u AnTuTu benchmarku gdje ne uspijeva postići tako visoki broj bodova kao što bi se očekivalo. Također model se pojavio u bazi kineske regulatora TENAA.

Međutim, iako obično pojavljivanje u TENAA bazi podataka upućuje na brzu prezentaciju, stiže nam vijest od poznatog i pouzdanog insidera @UniverseCEO, da Oppo Find X s 10 GB neće vidjeti uskoro svjetlo dana. Razlog nije objavljen. Možda misle da ipak neće biti dovoljno zainteresiranih kupaca da se odluče na kupnju skupljeg uređaja čija cijena zasigurno prelazi 999 eura osnovnog modela.

Inače Oppo Find X dolazi u kućištu dvostruko zakrivljenog stakla s Gorilla Glass 5 zaštitom, skrivenim sustavom fotoaparata i 6,42 inčnim AMOLED zaslonom rezolucije 2.340 x 1. 080 piksela, koji zauzima oko 93 posto prednje strane. Također je dobio dvostruku glavnu kameru i OIS, novu tehnologiju prepoznavanja scena AI. Prednja kamera također ima AI-poboljšanu 3D tehnologiju koja inteligentno analizira značajke lica za prirodni efekt 3D svjetla ili personalizirane selfije. Osnovna verzija radi na 128 GB interne memorije s Snapdragon 845 na 2,8 GHz. Za napajanje brine se baterija kapaciteta 3.730 mAh s podrškom za VOOC brzo punjenje. Tvrtka tvrdi da može napuniti bateriju od 0 do 100 posto u samo 35 minuta.

