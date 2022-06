Spektakularni The Killers otvorili 15. izdanje INmusic festivala!

Jedan od najboljih bendova današnjice, nevjerojatni The Killers, otvorili su slavljeničko izdanje rekordno posjećenog INmusic festivala na zagrebačkom Jarunu. Koncert su otvorili pjesmom "My Own Soul's Warning" te su u zaista slavljeničkom duhu s konfetima i sjajnom energijom po prvi put pozdravili hrvatsku publiku, koja ih je dočekala ovacijama. "Somebody Told Me", "All These Things I've done", "Caution", "The Man" i na kraju "Mr. Brightside" samo su neki od hitova kojima se orio Zagreb u ponedjeljak navečer, a The Killers je publika zvala i na bis.

Energični IDLES, sve veći Fontaines D.C., djevojke Hinds te brojni drugi izvođači predstavili su svoje najveće hitove na pozornicama INmusic festivala uz velike ovacije publike. INmusic su službeno otvorili Nocketrn nastupom na glavnoj pozornici, a Paul The Walrus, The Splitters, Benston, KOIKOI, Slow Cured, The Black Room, Je Veux samo neki od izvođača koje je publika imala prilike vidjeti na prvom danu festivala. Afrodelic su publiku zabavljali nakon The Killersa, a program se još do dugo u noć nastavio na Tesla Tower Stageu, VJ Programu, Silent Partyju, Šumi striborovoj i brojnim festivalskim poslasticama.

INmusic festival nastavlja se 21. lipnja koncertom velikog Nicka Cavea i njegovih The Bad Seedsa, u srijedu nas na glavnoj pozornici čekaju Deftones, dok će Kasabian, uz mnoge druge bendove ispratiti još jedno velebno izdanje našeg najvećeg open-air festivala.

Ulaznice za INmusic festival možete nabaviti u službenom INmusic webshopu.