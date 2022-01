LG na CES-u

LG Electronics (LG) na sajmu CES 2022 predstavlja svoju viziju poboljšanog načina života i bolje budućnosti. Događaj LG World Premiere, čiji će domaćin biti William Cho, izvršni direktor kompanije LG, predstavit će raznolike inovacije kompanije za ovu godinu i detaljno opisati stalne napore za stvaranje kvalitetnijeg korisničkog iskustva i održivijeg sustava. LG-eva tema za CES 2022 - „Bolji život koji zaslužujete", naglašava LG-ev cilj da poboljša sve aspekte svakodnevnog života kroz tehnološke i dizajnerske inovacije. Ova vizija je oživljena kroz tri kratka filma: A Better Life for You, A Better Life for All and A Better Life Tomorrow.

A Better Life for You: Stvaranje vrijednosti za svaki životni stil

LG-ev koncept nadogradivog aparata u fokusu je prvog kratkog filma, naziva „A Better Life for You". Uz poboljšane sposobnosti učenja i razvoja kako bi bolje zadovoljila potrebe individualnog korisničkog životnog stila, LG-eva nadograđena platforma ThinQ omogućava kompatibilnim proizvodima još više značajki za pružanje dodatnih pogodnosti u 2022. godini. „A Better Life for You" pokazuje kako napredak u rješenjima za zabavu kompanije LG donosi osobnije, interaktivno iskustvo za gledatelje koji uživaju u sadržaju na većim zaslonima kod kuće.

Publika će se upoznati s LG StanbyME, privatnim mobilnim bežičnim displejom koji pruža vrhunsko iskustvo gledanja TV-a iz bilo kojeg kutka doma. LG PuriCareTM AeroTower, sveobuhvatno kućno rješenje za veću kvalitetu zraka objedinjuje sve prednosti pročišćivača zraka, ventilatora i grijalice, dok uređaj LG tiiun za uzgoj vrta u unutrašnjim prostorima nudi jednostavan, čist i pouzdan način uzgajanja zelenila tijekom cijele godine.

A Better Life for All: Održivost i inkluzivnost

LG-eva predanost smanjenju utjecaja na okoliš i održivom poslovanju u fokusu je filma „A Better Life for All". Inovacije za uštedu energije ugrađene u hladnjak InstaView® i njegova prozirna vrata s opcijom „kucnuti dvaput za pogled unutra", povećana upotreba recikliranih materijala u materijalima za pakiranje LG Soundbara i smanjenje plastičnih komponenti u LG OLED televizorima ukazuju na LG-evu predanost pronalaženju kvalitetnijih rješenja za ljude i planet. Nakon 2022. godine, LG očekuje koristiti više od 600.000 tona reciklirane plastike u svoje proizvodne procese i povećati oporabu elektroničkog otpada na osam milijuna tona do 2030. godine.

Inkluzivnost je također ključna za rast LG-a kao branda i zbog toga je LG predan ulaganju u savjetodavna vijeća za pristupačnost na različitim tržištima. Vijeća se sastoje od stručnjaka za pristupačnost i osoba s invaliditetom i igraju ključnu ulogu u savjetovanju LG-a pri razvoju proizvoda, kao što su glasovne naredbe i označavanje Brailleovim pismom.

Kako bi u 2022. godini potaknuo inovacije u području održivosti i inkluzivnosti, LG osniva nagradu LIFE'S GOOD AWARD s naglaskom na inovacije za Zemlju i inovacije za sve kako bi prikupio ideje koje smanjuju utjecaj ljudskih aktivnosti na okoliš i učinio LG-eve proizvode pristupačnijim i više prilagođeni korisnicima. Pobjednicima će biti dodijeljeno do jedan milijun američkih dolara, a više pojedinosti bit će objavljeno u narednoj godini.

A Better Life Tomorrow: Nacrt za budućnost

Treća i posljednja kratka značajka usredotočuje se na budućnost i ulogu LG-a u pretvaranju znanstvene fantastike u stvarnost, čemu uvelike doprinosi LG-ev robot za dostavu od vrata do vrata CLOi s mogućnostima umjetne inteligencije. Publika će također uživati ​​u probi LG-eve virtualne umjetnice Reah, koja iza kulisa vježba za svoj nadolazeći glazbeni video.

Također, u središtu pozornosti je LG OMNIPOD, konceptno rješenje mobilnosti. Proširujući paletu automobilskih rješenja predstavljenih na prethodnom LG-evom događaju Connected Car na sajmu CES 2020, LG OMNIPOD je produžetak osobnog životnog prostora na cesti. Dizajniran da funkcionira kao kućni ured, centar za zabavu ili čak salon, LG OMNIPOD nudi pogled u budućnosti u kojoj rad na daljinu ne znači nužno i rad od kuće.

LG-eva izložba bit će smještena unutar glavnog ulaza Central Halla u Las Vegas Convention Centeru te obećava fizičkim i online posjetiteljima zanimljivo i interaktivno iskustvo kroz AR i VR tehnologije.

LG-eva izložba Home Entertainment proizvoda bit će predstavljena u LG Virtual Studiju u tri pojedinačne zone: LG OLED na Metaverseu, Virtual Showroomu i LG OLED Artu. Sve tri zone omogućuju posjetiteljima otkrivanje i poseban doživljaj najnovijih proizvoda kompanije na interaktivne načine. LG-evi novi kućanski aparati bit će predstavljeni u virtualnim izložbenim dvoranama prigodnih naziva LG Home, LG Home by Objet Collection i LG ThinQ. LG Home predstavlja virtualni životni prostor u kojem posjetitelji mogu istražiti najnovije uređaje uključujući novi set perilice-sušilice, PuriCare AeroTower i LG tiiun. U LG Home by Objet Collectionu posjetitelji mogu sami urediti svoj prostor odabirom tapeta, podova i drugih elemenata dizajna interijera kako bi se uskladili s prilagodljivim uređajima u LG-evoj premium lifestyle kolekciji. LG ThinQ posjetiteljima pruža obilazak svih značajki i funkcija LG-evog pametnog ekosustava, a sve im je dostupno putem nadograđene aplikacije LG ThinQ.

Posjetite LG-evu CES internetsku stranicu i službeni YouTube kanal za više informacija o tome što LG sprema za sajam CES 2022.