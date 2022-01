Sjajni novi LG televizori

LG Electronics (LG) predstavio je svoju najnapredniju i najimpresivniju liniju televizora do sada, predvođenu iznimnim OLED televizorima za 2022. godinu. S tehnologijama za obradu slike i poboljšanim webOS-om koji donosi još pametnije značajke i usluge, očekuje se da će LG-evi najnoviji modeli poboljšati gledanje i korisničko iskustvo kao nikada do sada.

LG OLED

Predvodnik na globalnom tržištu premium TV-a već devet godina i dobitnik nagrade CES Innovation Award osam uzastopnih godina, LG OLED TV preoblikovao je premium TV segment kako bi postao prvi izbor za milijune korisnika diljem svijeta.1 OLED televizori koriste samoosvjetljujuće piksele koji se mogu uključiti i isključiti pojedinačno za postizanje savršene crne, nevjerojatno prirodnih boja i beskonačnog kontrasta. OLED ne traži pozadinsko osvjetljenje, tanji je i lakši od svake druge tehnologije displeja, što omogućava stvaranje različitih oblika bez presedana kao što su savitljivi televizori i sa zaslonom na izvlačenje.

Sljedeći korak u evoluciji OLED-a, tehnologija OLED evo koja se nalazi u G2 i odabranoj seriji C2 pruža veću svjetlinu prikaza za ultrarealistične slike s nevjerojatnom jasnoćom i detaljima. LG-eva tehnologija Brightness BoosterTM omogućava televizorima serije G2 da isporučuju još više svjetline kroz poboljšano rasipanje topline i napredniji algoritam3, a pokreće ih novi LG-ev inteligentni procesor2 α (Alpha) 9 Gen 5.

LG-eva serija G2 za 2022. godinu predstavlja novi 83-inčni model i prvi OLED model na svijetu od 97 inča koji nadopunjuje 55-, 65- i 77-inčne televizore koji su već u ponudi. Serija LG G2 donosi profinjen dizajn sa svojim atraktivnim televizorima Gallery. LG-eva serija C2 nudi najrazličitiji izbor veličina zaslona i to ukupno šest za 2022. godinu: prvi OLED TV na svijetu od 42 inča, idealan za gaming na konzolama i računalima te televizore od 48, 55, 65, 77 i 83 inča. Ova serija OLED TV-a ima tanje okvire za uranjajuće iskustvo gledanja te televizorima daje elegantniji dizajn.

Brže i pametnije

Kod većine LG-evih novih TV modela, α 9 Gen 5 koristi duboko učenje kako bi poboljšao upscaling performanse i dao slikama na zaslonu trodimenzionalnu kvalitetu tako što se prednji i pozadinski elementi razlikuju jedan od drugog. Procesor α9 Gen 5 također proširuje mogućnosti LG-eve značajke AI Sound Pro kako bi pružio realističniji zvuk, omogućavajući ugrađenim zvučnicima televizora da proizvode virtualni 7.1.2 surround zvuk.

Nadograđeni UX

Najnovija verzija LG-eve inovativne Smart TV platforme pojednostavljuje korisničko iskustvo na novim LG-evim televizorima, pružajući maksimalnu udobnost i lakše otkrivanje sadržaja. LG-ev webOS 22 uvodi osobne profile kako bi korisnici mogli uživati u prilagođenijem iskustvu gledanja. Sa svakim profilom korisnici mogu postaviti brzi pristup svojim omiljenim streaming uslugama, dobiti prilagođene preporuke sadržaja na temelju povijesti gledanja i primati upozorenja u stvarnom vremenu kako bi bili u tijeku s omiljenim sportskim emisijama. U profile se korisnici mogu prijaviti iz TV preglednika ili s pametnog telefona s NFC Magic Tapom.

NFC Magic Tap također se može koristiti za preslikavanje zaslona mobilnog uređaja na LG TV.4 Gledatelji također mogu preslikati sadržaj s jednog TV-a na drugi u domu koristeći Room To Room Share, što omogućava gledanje kabelskog ili satelitskog sadržaja na drugom TV-u putem Wi-Fi veze bez dodatnog set-top-boxa.5 Također, novitet za 2022. godinu, Always Ready pretvara LG TV u medijski displej kad se ne koristi. Lako se postavlja u izborniku SETTINGS, Always Ready se aktivira pritiskom tipke za paljenje/gašenje na daljinskom upravljaču LG Remote za pretvaranje zaslona u digitalno platno za izlaganje umjetničkih djela, praćenje vremena ili reprodukciju glazbe.6

Osim toga, nadogradnja ThinQ AI omogućava LG-evim televizorima za 2022. da postanu pravo središte pametnog doma. Osim što korisnicima pruža glasovnu kontrolu i kompatibilnost s drugim ThinQ uređajima, ThinQ AI sada nudi podršku za Matter, novi industrijski standard za sigurniji i jednostavno povezani pametni dom koji će omogućiti LG-evim televizorima da rade kao kontroler za povezane uređaje.7

Izvanredna kvaliteta slike

Priznati od strane korisnika, tehnoloških stručnjaka i najvećih imena filmske industrije, LG OLED televizori nastavljaju podizati ljestvicu kvalitete slike. Paneli koji se nalaze u OLED linijama za 2022. godinu certificirani su od globalne agencije za testiranje proizvoda Intertek za 100 posto vjernosti boja i 100 posto volumena boja. LG OLED televizori jedinstveni su po svojoj sposobnosti usklađivanja boja prema izvornom sadržaju i preciznog izražavanja svih boja bez obzira na to koliko svijetle ili tamne mogu biti prikazane slike.8 Svi LG-evi OLED televizori za 2022. certificirani su od strane TÜV Rheinland i Underwriters Laboratories za sliku bez treperenja te da nemaju odsjaj od strane UL-a. LG-eve OLED panele također je prepoznao TÜV Rheinland za nisku razinu emitiranja plavog svjetla i prvi su u svijetu koji ispunjavaju zahtjeve za nisku emisiju plavog svjetla Eyesafea, američke agencije za zdravstvene standarde. LG-evi televizori olakšavaju korisnicima da gledaju filmove upravo kako su to njihovi kreatori i zamislili jer su 2021. godine prvi ponudili automatsko prebacivanje na način rada Filmmaker Mode kada se gleda sadržaj Amazon Prime Videa.

Predvodnik u gamingu

LG OLED je tijekom godina stekao titulu predvodnika gaming trendova, što potvrđuje prvi OLED televizor koji je kompatibilan s tehnologijom NVIDIA G-SYNC® te prvi 8K OLED TV koji demonstrira 8K gaming s grafičkim karticama serije NVIDIA® GeForce RTXTM 30. S vremenom odaziva od 1 milisekunde, niskim ulaznim kašnjenjem i do četiri HDMI priključka koji podržavaju višestruke značajke HDMI 2.1, ne čudi da je LG OLED idealan izbor za ljubitelje konzola i PC igara. Uz podršku za NVIDIA GeForce NOW i Google Stadia, cloud platforme za gaming i povezivanje preko kompatibilnog kontrolera, zabava može početi.

Korisnici LG-a u 2022. su dobili mogućnost biranja i prebacivanja između značajki specifičnih za igru i unaprijed postavljenih postavki displeja izravno iz izbornika Game Optimizer na televizoru. Izbornik Game Optimizer omogućava brzi pristup novom načinu rada Dark Room koji prilagođava svjetlinu zaslona za bolje gaming iskustvo kada su svjetla isključena. Postavke za G-SYNC® Compatible, FreeSyncTM Premium i varijabilnu brzinu osvježavanja (VRR) lako su dostupne iz Game Optimizera. Osim toga, novi sportski način rada pridružuje unaprijed postavljene postavke za pucačinu u prvom licu, igre uloga i strateške igre u stvarnom vremenu, pružajući više detalja za što realnije iskustvo.

LG QNED Mini LED

Kako bi potvrdio vodeću poziciju u ponudi LCD televizora, LG također predstavlja proširenu ponudu QNED televizora za 2022. godinu. Uz LG-evu vlastitu tehnologiju Quantum Dot NanoCell, nova linija nudi vrhunsku reprodukciju boja sa 100-postotnim volumenom boja. Isporučujući bogate i autentične boje u najsvjetlijim i najtamnijim scenama, LG QNED Mini LED TV donosi nevjerojatan kontrast zahvaljujući LG-evoj tehnologiji Precision Dimming. Svi modeli počevši od serije QNED90 certificirani su za 100-postotnu postojanost boja tako da gledatelji svaki put vide istu, visokokvalitetnu sliku, čak i pod različitim kutovima gledanja.9

Interaktivno iskustvo

U 2022. godini LG također redefinira ulogu televizora s dodatkom novih usluga koje olakšavaju upravljanje i nude interaktivnije iskustvo gledanja sadržaja doma.

LIVENow - Nagrađivana aplikacija LIVENow nudi pristup online koncertima, emisijama, sportskim i drugim vrhunskim live događajima u kojima korisnici mogu aktivno sudjelovati. Uz LIVENow, LG-ev televizor postaje ulaz u nova virtualna iskustva, nudeći mogućnost uživanja u koncertima s prijateljima i obitelji te s obožavateljima iz cijelog svijeta.

1M HomeDance - Za one koji žele plesati poput svojih omiljenih K-Pop idola, LG na svojim televizorima predstavlja aplikaciju 1M HomeDance. Stvorena u suradnji s 1MILLION Dance Studiom, jednim od najpopularnijih koreografskih timova K-Popa, aplikacija nudi širok izbor tutorijala koji korisnicima pomažu usavršiti svoje plesne pokrete. Korisnici mogu provjeriti svoju formu uz način rada Camera dok plešu zajedno s profesionalnim koreografima ili se odmoriti i gledati svoje omiljene plesne isječke.

LG Fitness - LG predstavlja i svoju prvu zdravstvenu platformu, LG Fitness, kako bi korisnicima pomogao razviti naviku zdravijeg načina života doma. Korisnici mogu pronaći idealan plan vježbanja na temelju preporuka sustava ili kreirati vlastiti odabirom raznih opcija kao što su brzi HIIT, istezanje cijelog tijela ili vođenu meditaciju. Praćenje aktivnosti i napretka moguće je na nadzornoj ploči aplikacije.

Independa - LG-evi televizori mogu čak pomoći korisnicima koji nisu kod kuće oko brige za članove obitelji ili pomoći osobama starije životne dobi da budu neovisniji. Kao prva zdravstvena TV usluga na LG-evim televizorima, Independa ima intuitivno sučelje koje korisnicima olakšava pokretanje video poziva s njegovateljem ili jednostavan pristup izborniku relevantnih profesionalnih usluga. Pop-up obavijesti obavještavaju kada netko zove, a osobni alarmi mogu se postaviti za više podsjetnika. Sve obavijesti i upozorenja integrirani su u sustav webOS, tako da su uvijek pri ruci. Profesionalne usluge dostupne na Independi uključuju Dentulu (online stomatološke konzultacije), Capital Rx (platformu za popuste u ljekarnama), Coverdell (pogodnosti stomatološkog osiguranja), WebMD (medicinsko edukativne videozapise) i Sprio100 (programe fitnesa za osobe starije životne dobi).10

LG-eve nove televizore za 2022. godinu možete pogledati putem platforme 'THE STAGE 2022' na YouTube kanalu i posjetiti virtualnu izložbu www.LG.com/CES2022 i to 4. siječnja u 8:00 sati (PST).