Let3 - jedinstven set za 20 godina Tvornice kulture

Riječki Let3 velikim će koncertom 5. listopada označiti jedan od centralnih događaja višemjesečnog obilježavanja 20 godina Tvornice kulture. Nakon nezaboravnog prošlogodišnjeg nastupa grupa se vraća u Šubićevu s jedinstvenim, specijalno složenim setom za novo nzagrebačko ukazanje.

Let3, jedan od naših najuspješnijih i najdugovječnijih bendova, u Tvornici kulture je zabilježio neke od svojih antologijskih nastupa, poput prvog zagrebačkog pojavljivanja nakon uskrsnuća u studenom 2000. i svirke na Trećem festivalu svjetskog kazališta kada su, između ostalog, jako uvjerljivo izveli pjesmu «Beautiful Day» grupe U2. Tvornici su se vraćali više puta, a njihov posljednji nastup u rujnu 2018. ostao je zabilježen kao jedan od koncertnih highlighta jeseni.

Posljednjih godina bend je bio diskografski aktivan objavivši dva izdanja - «Kurcem do vjere / Thank You Lord» i «Angela Merkel sere», a trenutno pripremaju album obrada svojih najuspješnijih pjesama. Novi Let 3 već je predstavljen prvim singlom, duetom s Vucom u pjesmi „Golub Vaso" (remake pjesme „Golub Dinko" s albuma „Jedina").

Koncert Leta3 dio je više mjesečne proslave 20 godina Tvornice kulture koja će biti obilježena s 20 koncerata domaćih i inozemnih izvođača.

Ulaznice u pretprodaji iznose 70 kn, dok će na dan koncerta za ulaz trebati izdvojiti 90 kn.

Službena prodajna mjesta:

Tvornica kulture, Ljudevita Posavskog 1

Aquarius CD shop, Varšavska 13, Zagreb

Dancing Bear, Gundulićeva ul. 7, Zagreb

Croatia Records, Bogovićeva ulica 5, Zagreb

Dirty Old Shop, Tratinska 18, Zagreb

Rockmark, Berislavićeva 13, Zagreb

Entrio prodajna mjesta i www.entrio.hr

Oranizator koncerta je Tvornica kulture.