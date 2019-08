Bebe Na Vole svira Vintage Industrial

U četvrtak 10. listopada ne propusti povratak jedinstvenog one man bluesera Bebè Na Volè. Nakon prošlogodišnjeg hvaljenog albuma, nitko ne zna što Bebe sprema za ovaj koncert. Što god da je, znamo da ćemo uživati zato zgrabi svoju kartu na vrijeme i vidimo se u Savskoj 160.

Adam Semijalac, glazbenik poznatiji pod imenom Bebè Na Volè jedan je od najboljih blues vokala na ovim prostorima. Njegova glazba može se okarakterizirati kao root blues u kombinaciji s različitim indie žanrovima.

Nakon 10 godina stvaranja originalne i njemu svojstvene glazbe, krajem siječnja 2015. izdao je "best of" na vinilnoj ploči pod nazivom "Time Of Great Depression" gdje je svoj cjelokupni opus sveo na 13 autorskih pjesama kojima je obuhvatio sve kreativne faze svog glazbenog izričaja, a nakon nje, prošle je godine izbacio hvaljeni 'Hate is a wonderful thing'.

S obzirom da živi isključivo od glazbe, Adam je svoje djelovanje proširio znatno dalje od koncertnih dvorana. Radi glazbu za kazališne predstave; član je koautorske inicijative OOUR-Zagreb, kazališta TRAFIK u Rijeci te ima preko 15 cjelovečernjih plesnih predstava iza sebe. Podučava gitaru, bass, banjo, mandolinu, a povrh snimljen je i film o Bebè Na Volè pod redatedljskom palicom Vladimira Gojuna