Lesnina XXXL je webshop godine

Online trgovina u Hrvatskoj vrlo je dinamičan sektor kojemu se predviđa nastavak rasta u godinama koje dolaze, a udruga eCommerce Hrvatska zaokružila je svojih 10 godina rada na unaprjeđenju ovog tržišta organizacijom velike svečanosti na kojoj su dodijeljene nagrade za najbolje web trgovce u Hrvatskoj za 2025. godinu.

Natjecanje eCommAwards powered by Linker okupilo je u zagrebačkom Sky Office centru ono najbolje što hrvatsko online tržište nudi, a stručni žiri je nakon pomne analize odabrao najbolje u šest kategorija za trgovce i tri kategorije za nuditelje usluga.

Najbolji trgovci u Hrvatskoj u 2025. godini

Nagradu Best Webshop 2025 za najboljeg web trgovca osvojila je Lesnina XXXL (www.xxxlesnina.hr), koja je i ove godine bila neprikosnovena i u kategoriji zakonske usklađenosti poslovanja pridodavši svojoj riznici još jedno priznanje Best Legal 2025, a ovaj je webshop najlakše pronaći i preko internetskih tražilica jer ih je žiri prepoznao kao Best SEO 2025 u kategoriji koja analizira optimizaciju za tražilice.

"Moram se pohvaliti da je Lesnina XXL shop star nepunih 10 godina, no iza sebe imamo brojne nagrade. Prvo priznanje na eCommAwards natjecanju osvojili smo 2019. godine za pravnu usklađenost i od tada smo svake godine prepoznati kao pravno najuređeniji online shop u Hrvatskoj. Posebno smo ponosni što smo titulu najboljeg webshopa u Hrvatskoj osvojenu 2020. uspjeli ponoviti ove godine, što govori o kontinuiranoj posvećenosti kvaliteti i izvrsnosti. Cijenimo ocjene struke i do sada smo svaku analizu shvaćali kao priliku da unaprijedimo naše procese, što se najbolje vidi u tome da smo ponovno osvojili titulu Best webshop. Zahvaljujem stručnom žiriju na ocjenama te udruzi eCommerce Hrvatska koja potiče razvoj eCommerce tržišta u Hrvatskoj već punih 10 godina", istaknula je Suzana Martić, direktorica webshopa Lesnina XXL.

Odnos prema kupcima je ključ moderne trgovine, a u online svijetu to najbolje radi Namještaj.hr (www.namjestaj.hr) koji je za najbolje korisničko iskustvo dobio nagradu Best UX 2025, dok najbolji sadržaj i konverziju posjetitelja ostvaruju bio&bio trgovine ekoproizvoda (www.biobio.hr) koje su tako ponijele naslov pobjednika u kategoriji Best CRO & Content 2025.

Kada kupac dođe na web trgovinu njegov put od prvog klika do završetka narudžbe najbolje provodi webshop Volim ljuto (www.volimljuto.com) koji je osvojio nagradu Best Buyer's Journey 2025, a nagrada u šestoj kategoriji Best Analytics 2025 za najbolje ostvarenje u području analitike otišla je u ruke uspješnog obiteljskog poduzeća Bačelić (www.bacelic.hr).

Najbolji nuditelji usluga za eCommerce sektor

Poslovanje web trgovaca nezamislivo je bez njihovih partnera na čijim se vrhunskim uslugama temelji cijelo online poslovanje. Jedan od ključnih aspekata tog poslovanja je segment plaćanja u kojem Monri Payments podržava razvoj online trgovaca već dugi niz godina te je ponio titulu Best eComm Service 2025 kao najbolji nuditelj usluga za eCommerce sektor.

Best Copy 2025 kao nagrada koja se fokusira na originalnost, informativnost i razumljivost teksta na web stranicama eComm nuditelja usluga otišla je na adresu tvrtke Aircash (www.aircash.eu), dok je Best Web 2025 kao nagrada za ukupnu funkcionalnost web stranice pripala tvrtki Netgen (www.netgen.io). Najbolji web u kontekstu korištenja marketinških komunikacija je SalesSnap (www.sales-snap.com) koji je odnio pobjedu u kategoriji Best Marketing 2025.

Na proslavi predstavljen Safe Shop sustav i Linker platforma

Dario Begonja je predstavio Safe Shop sustav za prikupljanje recenzija, koji je udruga razvila u suradnji s našim partnerima iz Hero Factory agencije, a koji će uskoro biti dostupan svim našim članovima. Najveća prednost za naše članove je lokalna podrška i mogućnost slanja 150 pozivnica mjesečno bez dodatne naknade.

Petar Pavić je u ime uprave partnera konferencije predstavio Linker platformu za nativno oglašavanje I prezentirao prednosti promocije putem nativne oglasne mreže na premium portalima. Linker Media je svim članovima eCommerce udruge poklonila bon od 100 € za oglašavanje, a za više informacija kako bon možete iskoristiti posjetite link - Linker.

Uspješnih 10 godina iza udruge eCommerce Hrvatska

Marcel Majsan i Dino Oreški, predsjednik i tajnik udruge eCommerce Hrvatska, davne su 2015. godine krenuli s idejom da povremeno okupe eCommerce & Marketing stručnjake na druženjima koje su organizirali u Zagrebu. Ta inicijativa je izrasla u veliku zajednicu pokrenuvši cijeli niz projekata koji su transformirali eCommerce scenu u Hrvatskoj.

"Danas okupljamo više od 1.000 tvrtki, organizirali smo preko 100 evenata, proveli brojna istraživanja, educirali više od 300 eCommerce stručnjaka u sklopu eCommerce Akademije, certificirali preko 200 webshopova, napravili stručne analize za njih preko 500, pokrenuli prvi tiskani eCommerce magazin u regiji, snimili 90 epizoda podcasta i napravili softver za certifikaciju i prikupljanje recenzija za naše članove Safe Shop. Glavni cilj naše udruge je bio okupiti zajednicu eCommerce & Marketing stručnjaka, ali i povećati povjerenje u online kupnju kroz edukaciju trgovaca. Smatram da smo na dobrom putu da ostvarimo našu misiju i vjerujem da će naša zajednica u narednih 10 godina narasti još više", poručio je na svečanosti Marcel Majsan, predsjednik udruge eCommerce Hrvatska.