Fil Rouge Capital 3 first closing

Fil Rouge Capital 3 najnoviji je fond rizičnog kapitala pod okriljem Fil Rouge Capitala, s misijom ulaganja u ambiciozne poduzetnike, startupe u ranoj fazi te brzo rastuće scaleup tvrtke, uz nastavak poticanja živahnog i održivog poduzetničkog ekosustava u CEE regiji.

Nadovezujući se na uspjehe prethodnog fonda, Fil Rouge Capital 3 postao je u potpunosti operativan u ožujku 2025., nakon službene registracije i osiguravanja više od 45 milijuna eura početnog kapitala u rekordnom roku, znatno iznad očekivanja za prvo zatvaranje. Uz stopu ponovnog ulaganja iznad 90%, ovaj rezultat potvrđuje rastuće povjerenje investitora u tim Fil Rouge Capitala i ukazuje na sve veću važnost regije u inovacijskom ekosustavu.

Sa sjedištem u Zagrebu i uskoro novim uredima u Bukureštu, Tirani, Beogradu i Ljubljani, fond će ciljati najperspektivnije i najinovativnije softverske startupe u raznim sektorima, uključujući fintech, tržišta (marketplaces), proizvodnju, IoT i logistiku-s posebnim fokusom na startupe koji koriste umjetnu inteligenciju i mijenjaju industrije, osobito u segmentima B2B tržišta, digitalizacije opskrbnih lanaca, digitalne transformacije malih i srednjih poduzeća te automatizacije.

Tijekom sljedeće četiri i pol godine, do kraja 2029., Fil Rouge Capital planira investirati u do 100 tvrtki kroz dva prilagođena investicijska modela:

Program akceleracije - Namijenjen startupima s održivim proizvodima koji žele ubrzati rast. Program nudi mentorstvo, stratešku podršku i ulaganja do 300.000 eura u ranoj fazi.

Investicije rizičnog kapitala - Za startupe u kasnijim fazama koji traže kapital za ubrzani rast, fond nudi ulaganja do 1 milijun eura, uz mogućnost dodatnih ulaganja do 4 milijuna eura.

Stevica Kuharski, partner u Fil Rouge Capitalu, naglasio je otvorenost fonda prema poduzetnicima:

„S prvim fondom pokazali smo da regija ima talente, ambiciju i ideje za izgradnju globalno konkurentnih startupa. Sada, s Fil Rouge Capital 3, udvostručujemo to uvjerenje. Startupi u svim fazama-od pre-seeda do scaleupa-zaslužuju više od samog kapitala; zaslužuju partnera koji razumije njihov put. To je ono što nudimo: iskustvo, podršku i resurse koji će pomoći osnivačima da odu dalje, uz dosad neviđeni kapacitet za dodatna ulaganja. Spremni smo za novu generaciju hrabrih osnivača."

Za više informacija i prijavu posjetite www.filrougecapital.com.