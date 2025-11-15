LEÆTHER STRIP premijerno u Hrvatskoj

LEÆTHER STRIP premijerno dolazi u Hrvatsku! EBM ikona svjetske reputacije promovirat će svoje najnovije glazbene ostvaraje 21. veljače 2026. u Močvari. Velika je grehota propustiti nastupe ovog poprilično nekonvencionalnog danskog electro majstora. Early bird ulaznice su rasprodane, dok se one po pretprodajnoj cijeni od 24 eura mogu kupiti preko Hangtime weba. Na dan će ako ih ostane koštati 27 eura. Hard copy primjerci dostupni su u Dirty Old Shopu.

Link na prodaju: https://bit.ly/4234NXn

LEÆTHER STRIP je solo projekt legendarnog danskog electronic industrial umjetnika Clausa Larsena nastao 1988., iako je dotad već bio u tri benda. Prvi ugovor potpisao je s njemačkom electro etiketom Zoth Ommog 1989. godine, a LEÆTHER STRIP je vrlo brzo postao jedno od najuzbudljivijih novih imena u Europi ranih devedesetih. Bio je i ostao velika inspiracija mnogim današnjim mlađim izvođačima, a ujedno je i dalje jedan od najproduktivnijih i najaktivnijih umjetnika na toj sceni. Njegovi koncerti poznati su po brzom tempu i energiji, a izvodi brojne svoje klasične hitove poput "Strap Me Down", "Don't Tame Your Soul" i mnoge druge.

Prvo izdanje bilo je 1989. - singl "Japanese Bodies", a od tada je objavio više od 30 albuma, između ostalih "Pleasure of Penetration", "Serenade for the Dead", "Seasons Change, I Don't".

Njegovi nastupi prepoznati su širom svijeta po snažnoj industrial energiji i moćnoj scenskoj prisutnosti. Larsenovi tekstovi za Leæther Strip često su brutalni i izravni, ponekad čak i do točke neprijateljskog tona. Političke pjesme uključuju antinaci "AEighty AEight" koja u refrenu sadrži stihove "You are not human / You are not soldiers", kao i pjesmu "Suicide Bombers" (na EP-u "Suicide Bombers") s pitanjem u refrenu: "Who told you to die that way?" Češće, međutim, Larsen na isti otvoren način istražuje vlastite osobne probleme, što rezultira brojnim pjesmama koje su istovremeno agresivne i introspektivne.

Ove godine izbacio je čak dva nova albuma, a Leæther Strip će ih promovirati na svjetskoj turneji. Uz zagrebačku, dan prije će u njegovoj glazbi uživati i beogradska publika u Zappa Barci, također u Hangtime organizaciji.