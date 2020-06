Lansirana DDR4 memorija s NASA certifikatom

Prva DDR4 memorija koju je provjerila NASA, može podnijeti izuzetno visoke iniske temperaturne razlike i odoljeti zračenju. Ovaj memorijski čip ima oznaku DDR4T04G72M i ultra je visoke gustoće.

Upakirana je u dimenzijama samo 20 × 15 × 1,92 mm. Proizvodnju potpisuje Teledyne e2v Integrira niz memorijskih čipova temeljenih na Mikronrješenjima.

Sadrži sabirnicu od 72 bita gdje se 64 bita koristi za prijenospodataka i 8 bita za ispravljanje pogreške (ECC).

Ova memorija može podnijetitemperaturne promjene od -55 ° C do 125 ° C i odoljeti zračenju u skladurazinom NASA 1 (NASA EEE-INST-002 - odjeljak M4 - PEM) i ECSS klase 1(ECSS-Q-ST-60-13C) standardima.

Što se tiče performansi, kapacitet jednog čipa je 4 GB, frekvencija je 2133 MHz. To je vrlo mali kapacitet s obzirom da je trenutno standard 8 GB početnog memorijskog kapaciteta. Međutim, ova memorije vjerojatno zadovoljavapotrebe nekih satelitskih sustava i aplikacija.