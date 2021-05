Lakše malo s vitaminom C

Vitamin C je valjda najčešće uzimani vitamin na svijetu - em ga jedemo u raznoraznom voću i povrću, a obično ga već na prvi znak prehlade uzimamo i na druge načine.

No, koliko je to dobro i zdravo? Naravno, vitamin C je odličan, ali... jest najjači antioksidans, no možde napraviti nezgodne probleme ako ne pazite.

Vitamin C sudjeluje u stvaranju kolagena značajnog za razvoj i regeneraciju tkiva, krvnih žila, kostiju i zuba, te pomaže pri apsorpciji željeza. Vitamin C ima vrlo široku lepezu blagotvornih učinaka na organizam, a pošto ljudsko tijelo ne može proizvesti askorbinsku kiselinu potrebno je na dnevnoj bazi ravnomjerno unositi adekvatne količine. Manjak vitamina C dovodi do avitaminoze i skorbuta.

Liječnici se još uvijek nisu složili kolika je preporučena dnevna doza, jedni tvrde da se dnevno mora konzumirati minimalno 40 miligrama, dok drugi preporučaju od 1000 do 2000 miligrama. Doduše postoje osobe koje idu u krajnosti pa tako imamo primjer američkog znanstvenika i nobelovca Linusa Paulinga koji je dnevno konzumirao od 6000 do 12000 miligrama vitamina C.

Pošto tijelo odmah nakon unosa počinje apsorbirati vitamin C potrebno ga je ravnomjerno unositi tokom dana, a višak se izluči putem urina. No, liječnici upozoravaju da iako nema ozbiljnih nuspojava treba pripaziti da se ne pretjeruje jer prevelike doze mogu dovesti do stvaranja bubrežnih kamenaca.

Znanstvenici sa klinike Mayo, potaknuti početkom sezone gripe i raznim prehladama koje se tradicionalno javljaju u zimskim mjesecima, upozoravaju ljude koji planiraju koristiti vitamin C kao preventivu, te kao lijek da ne posežu za megadozama jer može doći do raznih nuspojava.

Predoziranje vitaminom C može izazvati proljev, mučninu, povraćanje, grčeve u želucu, glavobolju, nesanicu, te bubrežni kamenac.

Stoga je potrebno imati na pameti da većina ljudi putem zdrave prehrane unese dnevnu potrebu tijela za vitaminom C.