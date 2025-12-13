Kupujemo prema tipu osobnosti

Navike kupovanja razlikuju se od čovjeka do čovjeka u sitnicama, no generalno gledano, možemo ih podijeliti prema karakteristikama osobnosti - introvertiranosti ili ekstrovertiranosti, pokazalo je zanimljivo britansko istraživanje.

Naime, znanstvenici su se bavili pretežno domaćinstvima slabijeg imovnog stanja, a rezultati su i više nego intrigantni. Ispitanici su prvo prošli test osobnosti u kojem su im testirali pet ključnih osobina - ekstrovertiranost, neurotičnost, otvorenost prema novim iskustvima, savjesnost i usuglašenost.

Nakon toga su praćene njihove navike kupovanja tijekom 12 mjeseci, uz popratnu analizu ostalih faktora kao što su dugovi, godine starosti, prihodi i zaposlenost.

Pokazalo se da ekstrovertirani ljudi uglavnom kupuju predmete koji na neki način označavaju visok položaj u društvu tipa golfa, putovanja u inozemstvo, tehnički uređaja ili umjetnosti, dok su u trgovinama nižeg društvenog statusa ostavljali znatno manje novaca.

Zanimljivo je i da su ovakve navike ekstrovertirani ljudi pokazivali bez obzira na stvarnu količinu novaca koju imaju - znači, u svakom slučaju trudili su se prikazati imućnijima nego šo jesu.

Stoga, kad vidite frenda s novim mobitelom, a znate da nema ni za volan jegera - očito je da se radi o ekstrovertiranoj osobi...