Kupujemo prema tipu osobnosti

Ekstrovertirane osobe trošit će više na luksuzne proizvode čak i kad nisu dobrostojeće, kako bi na taj način stvorili privid imetka

Zašto se toliko troši?
Zašto se toliko troši? (Shutterstock)
Navike kupovanja razlikuju se od čovjeka do čovjeka u sitnicama, no generalno gledano, možemo ih podijeliti prema karakteristikama osobnosti - introvertiranosti ili ekstrovertiranosti, pokazalo je zanimljivo britansko istraživanje.

Naime, znanstvenici su se bavili pretežno domaćinstvima slabijeg imovnog stanja, a rezultati su i više nego intrigantni. Ispitanici su prvo prošli test osobnosti u kojem su im testirali pet ključnih osobina - ekstrovertiranost, neurotičnost, otvorenost prema novim iskustvima, savjesnost i usuglašenost.

Nakon toga su praćene njihove navike kupovanja tijekom 12 mjeseci, uz popratnu analizu ostalih faktora kao što su dugovi, godine starosti, prihodi i zaposlenost.

Pokazalo se da ekstrovertirani ljudi uglavnom kupuju predmete koji na neki način označavaju visok položaj u društvu tipa golfa, putovanja u inozemstvo, tehnički uređaja ili umjetnosti, dok su u trgovinama nižeg društvenog statusa ostavljali znatno manje novaca.

Zanimljivo je i da su ovakve navike ekstrovertirani ljudi pokazivali bez obzira na stvarnu količinu novaca koju imaju - znači, u svakom slučaju trudili su se prikazati imućnijima nego šo jesu.

Stoga, kad vidite frenda s novim mobitelom, a znate da nema ni za volan jegera - očito je da se radi o ekstrovertiranoj osobi...

