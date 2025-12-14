Što jednostvno moraju raditi ljudi 50+

Zdravlje crijeva s godinama često se pogoršava, objašnjava gastroenterologinja dr. Deepa Shah. "Zdravlje crijeva znatno se mijenja kako starimo, i nažalost, ne na bolje", kaže ona. Upravo zato gastroenterolozi apeliraju na osobe starije od 50 godina da svako jutro započnu jednostavnom navikom - ispijanjem vode odmah nakon buđenja, prije kave.

Hidracija pridonosi zdravoj probavi

"Čim se probude, ljudi bi trebali posegnuti za bocom vode, a ne za šalicom kave", navodi gastroenterologinja dr. Leybelis Padilla. Dr. Weinberger dodaje: "Nakon noćnog sna tijelo može biti dehidrirano, a kava, budući da je diuretik, može dodatno pridonijeti gubitku tekućine." Prema njegovim riječima, voda prije kave pomaže pravilnoj probavi i može spriječiti zatvor, glavobolju i umor.

Dr. Padilla ističe da hidracija pridonosi apsorpciji nutrijenata i redovitoj stolici. "Voda je ključna za mekanu, pravilno formiranu stolicu jer potiče stvaranje sluzi duž probavnog trakta, što olakšava prolazak stolice", objašnjava ona.

Dr. Shah preporučuje da se s kavom pričeka 30 minuta nakon vode. "Preporučujem da ljudi pričekaju 30 minuta nakon što popiju vodu pa tek onda popiju kavu", zaključila je.

Nije to tako teško, probajte ;)