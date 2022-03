Kristin Hersh u Močvari

Močvara ima čast ugostiti Kristin Hersh, pravu ikonu američke alternativne, indie-rock scene koja po prvi put dolazi u Zagreb.

Kristin Hersh je sa svojom polusestrom Tanyom Donelly početkom osamdesetih godina prošlog stoljeća utemeljila Throwing Muses, grupu koju slobodno možemo nazvati jednom od najutjecajnijih alternativnih grupa tog vremena. Nakon što su postali poznati u lokalnim krugovima po energičnim nastupima, sa svojim prvim demo snimkama postali su pravi hit na tamošnjim koledž radijskim postajama koje su u to doba bile iznimno značajne za američku glazbenu scenu. Međutim, umjesto da dobiju ugovor od neke od važnih američkih izdavačkih kuća, Throwing Muses su potpisale ugovor s kultnom britanskom izdavačkom kućom 4AD Records. Tako su postali prvi američki bend kojeg je izdavao 4AD te na neki način utrli put kojim će kasnije proći Pixies s kojim su Throwing Muses dijelili dio glazbenog puta te često zajednički i nastupali.

Throwing Muses su za 4AD između 1986. i 1996. objavili sedam studijskih albuma, a po objavljivanju posljednjeg "Limbo" iz 1996. bend je raspušten, a Kristin Hersh je odmah nastavila sa samostalnom karijerom s kojom je počela dvije godine ranije kada je objavljen njen hvaljeni album "Hips And Makers". Taj je album donio i slavnu suradnju s Michaelom Stipeom, pjevačem grupe R.E.M. u pjesmi "Your Ghost", ali i pokazao promjenu u njenom glazbenom stilu - pjesme na samostalnom albumu bile su intimnije, više napravljene u singer/songwriter folk maniri. Kritika je sve dobro primila, a Hersh je iz godine u godinu objavljivala nove materijale.

Od 2003. paralelno sa samostalnom karijerom Kristin Hersh radi i s Throwing Muses koji su se ponovo okupili i objavili novi album. Grupa se povremeno okuplja i radi, ali Kristin Hersh neumorno nastavlja sa samostalnim radom. Do 2018. je objavila ukupno 10 samostalnih albuma, a s vremenom je zvuk na njima postao više 'bendovski'. Pogotovo je to slučaj s posljednjim albumom "Possible Dust Clouds" što nije ni čudno s obzirom na to da je Hersh na njemu odustala od ideje da sve instrumente snimi sama, a bubnjeve je svirao David Narcizo, bubnjar iz Throwing Muses.

Imala je Kristin Hersh i epizodu s bendom 50 Woot Wave s kojim je objavila jedan studijski album, dva live albuma i nekoliko EP-a. Ukupno je u karijeri, bilo samostalnoj, bilo s bendovima, objavila više od 20 studijskih albuma i pravo je zadovoljstvo što ćemo je po prvi put gledati u Močvari. Spomenimo i da je uz glazbenu karijeru, Hersh razvijala i književnu. Napisala je nekoliko knjiga za djecu, a njena autobiografska knjiga "Rat Girl" je od strane Rolling Stonea proglašena 8. najboljom autobiografskom rock knjigom svih vremena.