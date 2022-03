Fire in Cairo u Vintage Industrial Baru 12. svibnja

Po prvi put će ova alt rock četvorka prestaviti hvaljeni drugi album koji im je nedugo nakon objave zavrijedio pohvale, dok ih kritika naziva prvoklasnim rock bendom.

Fire In Cairo - "Running Over Me"

Novi album "High Degrees" sadrži sedam pjesama, a objavljen je u izdanju LAA i Basic & Rough. Sve ih je napisao Mate Ponjević, osim solo izvedbe "High Degrees" koju je osmislio i odsvirao Filip Mlinarić, dok aranžmane potpisuje cijeli bend. Fire In Cairo je na albumu okupio sjajne suradnike. Na pjesmi "Natalia" pojavljuje se Mary May, koja pjeva i prateće vokale na najavnom singlu "Running Over Me", a na "While Driving Around" uz Matu pjeva Dunja Ercegović, poznatija kao Lovely Quinces tj. Bad Daughter.

Mate, Filip, Jakov i Patrick, zagrebačka alt rock četvorka koja čini Fire In Cairo, predstavlja miks indie, post garage, psychedelic, blues, progressive zvuka. Nakon što je album prvijenac dobio pohvale regionalnih glazbenih blogova, a bend je moćnim i ponekad ekscentričnim nastupima zaslužio pozornost publike, i drugi album prate pohvale. Nastup u Vintage Industrial Baru bit će prilika vidjeti zašto bend gradi nastupe uživo kao jedan od svojih najvećih aduta.

Fire In Cairo - "High Degrees" (album)

Ulaznice su u prodaji od ponedjeljka 28. ožujka po cijeni od 40 kn, a na dan koncerta će trebati izdvojiti 50 kn. U prodaji su na svim fizičkim prodajnim mjestima Eventim i Entrio sustava kao i online www.eventim.hr i www.entrio.hr.

Koncert je sufinanciran iz natječaja Jer svirati se mora 2, kojeg provode HGU i

Ministarstvo kulture i medija.