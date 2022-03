Kakav comeback Indirekta!

Već najavljenim miljenicima domaće i regionalne publike ovogodišnjeg slavljeničkog 10. Indirekt Festivala, kao što su ABOP, Stray Dogg, Nemanja, ROLO i The Black Room - pridružuju se Urban&4 i Porto Morto. Uz njih, novost je i da će regionalne snage pojačati slovenski Regen i beogradska Kris. Dašak svježine donosi i Barbara Munjas koja odnedavno plovi solo vodama.

"Lipanj, srpanj, kolovoz" album je 2021. godine kojim su Damir Urban i četvorka dokazali kako i najteži trenuci, uz glazbu mogu proteći puno lakše. Album je to pun velikih pjesama poput "Susjed", "Sama", "Div" i "Iskra" koji je već pokupio brojne nagrade, ali i osvojio srca kritike i publike. Urban je u glazbi i umjetnosti prisutan desetljećima, dugo je godina kreirao i stvarao unutar benda Laufer, a nastavio kroz samostalnu karijeru s bendom 4. Njegova kreativnost nadilazi note pa se kroz godine izražavao i kroz glumu te slikanje. Urban&4 utjelovljuju tako sve ono što je Indirektu važno - glazbu i umjetnost, individualnost i jedinstveni glas koji putuje preko granica, do onih kojima je potreban.

Urban&4 na Indirekt festival dolaze po prvi put, a svojim će nastupom najaviti novu eru festivala koji već 10 godina probire po domaćoj sceni i osvjetljava put novim domaćim i stranim izvođačima, koji tek imaju ispričati svoje velike glazbene priče.

Urban&4 - Div

Kada smo kod toga - malo je reći da je Porto Morto jedno od najzanimljiviji pojava u posljednje vrijeme na domaćoj glazbenoj sceni. Posebice kada je riječ o svirkama uživo. Ako ste tijekom ovoga mjeseca svjedočili njihovoj promociji albuma "PORTOPOP" u Tvornici kulture, onda sigurno znate i kakav vas show očekuje tik pred ljeto na Indirektu. Porto Morto donosi glazbenu priču koja se na sceni na trenutke pretvara u kazališnu i plesnu predstavu te modnu reviju, čineći tako u konačnici jedan jedinstveni pop-art projekt, takozvani Portoshow, kako su neki već zapisali. Spomenuti album vrvi singlovima poput "Čekam ih", "Vrijeme za čilanje" i "Fatamorgana", odlično je prihvaćen od publike i kritike, a savršeno ga je pjevušiti u hladu borove šume. Provjerite i sami zašto ponovo dolaze na Indirekt!

Porto Morto - ČEKAM IH

Godina trostrukih dvojki Barbari Munjas donijela je album prvijenac imena "Right Place & Right Time". Izdala ga je taman u pravo vrijeme, da se nađe na pravoj pozornici u Istri, regiji o kojoj je godinama pjevala kao članica benda Gustafi. Svoj glazbeni put nastavila je u bendu Barbari, a sada je odlučila da je vrijeme krenuti dalje i to kako! Na prvom je solo albumu radila jako dugo, što se čuje i osjeti u pomno biranim tekstovima i melodijama pjesama koje spajaju klasičnu i indie pop glazbu. Ne čudi da je album zamijetila kritika i združeno naglasila kako je to možda i Barbarino "remek djelo". Album slušajte, a uživo ga doživite na Indirektu od 10. do 11. lipnja 2022.

Barbara Munjas - Gone Back

Regionalnoj se sceni pridružuje mlada kantautorica iz Beograda koju ćete zapamtiti po imenu Kris. U glazbene vode uvodi je Petar Wagner (Fantom), a na novom materijalu surađuje s ovdje dobro znanim bendom Pocket Palma. U veljači je objavila prvi singl "Kako dočekati dan", toplu i atmosferičnu pjesmu kojom najavljuje debitantski EP, a njen atmosferičan low-key pop/funk zvuk, premijerno ćete imati prilike čuti upravo na Indirektu.

kris - kako dočekati dan

Znate onaj osjećaj vožnje pustom gradskom cestom kasno navečer? Osjećaj slobode i sjete koji može upotpuniti samo dobra glazba? E glazbu za upravo takve večeri stvara Regen, slovenska petorka koja za sebe kaže da svira na rubu melankolije i energičnih retro instrumentala, koji opako podsjećaju na zvuk 80-ih. Ovi mladi glazbenici iz Ljubljane, djeluju zajedno od 2019. godine, predvođeni kantautoricom Gajom Kuščer, a široj su se publici predstavili prvim singlom "Wine". Idući put kad sjednete u svoj auto u večernjim satima, zavrtite si koji singl benda Regen, a kada ste već u autu produžite do Umaga, očekujemo vas.

Regen - California (Official video)

Ako se još dvoumite, nemojte i zapratite sve što vam ove godine sprema Indirekt - Music&Art festival!

Limitirani broj festivalskih karata po cijeni od 130 kn, odnosno 80 kn koliko košta dnevna karta, dostupan je u sustavu Entrio do 30. travnja ili do isteka zaliha. Nemojte čekati zadnji čas, planirajte unaprijed i u svoje košarice spremite ručnike i kupaći, odmah pored ulaznica za ovogodišnji Indirekt.

Program je sufinanciran sredstvima Grada Umaga, Turističke zajednice Grada Umaga te sredstvima iz natječaja Jer svirati se mora 2, Ministarstva kulture i medija RH, Hrvatske glazbene unije i Hrvatskog društva skladatelja.