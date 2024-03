Kreće 15. Jubilarno izdanje blues festivala

Festival, kao i svake godine, približava blues glazbu mladima u sklopu programa "Blues in the School" te će tako ove godine viši razredi Waldorfske škole u Zagrebu imati priliku slušati predavanje i nastup starih blues majstora - Borisa Hrepića, Mire Dimića i Vedrana Žanka, koji će kroz edukativnu radionicu razveseliti buduće bluesere, a time i otvoriti festivalska događanja u utorak 19. ožujka.

U srijedu se održava tradicionalni session "BLUES FOR YOU - TRIBUTE TO BUHA", koji je posvećen osnivaču Hrvatskih blues snaga, nažalost prerano preminulom Draženu Buhinu Buhi. 20.03. u klubu Hard Place zasvirati će Ben Dover, Reformatori, Bok Blues, Vic Ciric i gosti.

U četvrtak 21.03. Zagreb International Blues Festival održat će se na novoj lokaciji, u Norris Cafeu (Oreškovićeva 19), gdje će nastupiti Tomislav Goluban i Bugi Georgev. Dva prekaljena blues majstora odsvirat će svoje akustične koncerte uz goste iznenađenja.

U petak 22.03. na završnoj večeri festivala u zagrebačkom klubu Hard Place, nastupit će ovogodišnji headliner Artur Menezes. Ovaj Brazilac koji od nedavno živi i radi u Americi je „nova njuška" među blueserima. Njegov hard rockin' blues, fenomenalno sviranje gitare i sjajni nastupi doveli su ga u sam vrh današnje blues scene. Brazilski korijeni osjete se u njegovoj glazbi, a on svira široku lepezu stilova - od klasičnog bluesa, preko funky melodija do hard rock svirke. To je prepoznao i legendarni Joe Bonamassa, koji mu gostuje na zadnjem albumu. Artura hvale svi magazini, kritičari, ali ono najvažnije i publika. Guitar Player Magazin ga je uvrstio među 25 najboljih novih blues gitarista 2023., a Artur to samo potvrđuje konstantnim turnejama. Zagreb International Blues Festival ga dovodi po prvi puta u Hrvatsku u petak 22.03. na glavnu večer u klub Hard Place. Kao support zasvirat će čudesni vinkovački usnoharmonikaš Igor Djeke u sklopu svog Harp Explosion projekta. Ulaznice su u pretprodaji na entrio.hr

Odmah nakon objave debitantskog albuma Artur Menezesa 2010., blues scena se zainteresirala za njega i njegovo sjajno sviranje gitare. Mješavina hard rockin bluesa i svinging jazz groovea, upotpunjena brazilskim korijenima donijela je na blues scenu dašak nečeg novoga što su mnogi prepoznali. Zadnji Album „Fadin Away" objavljen 2020. godine, osim gostovanja Joe Banamasse na jednoj pjesmi, donio je Arturu i „zelenu kartu" tj. dozvolu za život u Americi od strane US vlade i to baš zbog njegovog doprinosa Blues glazbi.

Ovaj mladi glazbenik (tek mu je 26 godina) uvršten je od legendarnog Guitar Player magazina na listu najboljih novih blues gitarista prošle godine, a on to stalno potvrđuje sjajnim koncertnim nastupima - tako je nedavno bio jedan od headlinera na Best Of Blues and Rock Festivalu u Brazilu rame uz rame sa legendama poput Buddy Guya i Steve Vaia. Još 2019-te osvojio je natjecanje tvrtke Ernie Ball i osvojio nastup na legendarnom Eric Claptonovom Crossroads Guitar Festivalu. Isto tako osvojio je Gibson/Albert King nagradu za Najboljeg gitaristu od strane krovne blues organizacije Blues Foundation, a također i treće mjesto 2018. na International Blues Challengeu u Memphisu.

Kada nije na turneji Artur Menezes radi kao instruktor gitare na prestižnom Musicians Institute u Hollywoodu, a njegovi online satovi gitare su među najtraženijima. Artur je i jedan od osnivača brazilske blues udruge "Casa do Blues" (House Of Blues).