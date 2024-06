Kraj programa predgrupa Avril Lavigne!

Kraljica pop-punk žanra - Avril Lavigne prvi put će nastupiti u Hrvatskoj 17. lipnja i to u pulskoj Areni, u sklopu velike svjetske turneje ""The Greatest Hits Tour"! Nakon obilaska Sjeverne Amerike Avril stiže u Europu, a Pula ima veliku čast ugostiti je na jednom od rijetkih samostalnih koncerata, jer na ostatku europskog dijela turneje nastupa, skoro pa isključivo, na festivalima. Na dugoočekivani nastup u Hrvatskoj Avril Lavigne stiže sa 150 članova ekipe, a prodano je već i preko 80 posto ulaznica za Arenu, koje se mogu kupiti putem Eventim online sistema ili na prodajnim mjestima Eventima. Kao predgrupu za svoj nastup odabrala je riječki pop-punk-rock bend Kraj Programa.

AVRIL LAVIGNE - GIRLFRIEND

Avril Lavigne je u posljednjih 20 godina ispisala povijest, obarala rekorde i dosljedno krčila vlastiti put jednog od najutjecajnijih ženskih glasova svoje generacije. Osim što je prodala 40 milijuna albuma diljem svijeta, zabilježila je osam nominacija za nagradu Grammy u kategorijama kao što su "Najbolji novi izvođač" i "Pjesma godine" te osvojila osam Juno nagrada, te po jednu MTV Music Awards nagradu i BRIT Music Awards nagradu. Zaslužila je mjesto u Top 10 na Billboardovoj ljestvici "Best of the 2000s" i drži Guinnessov svjetski rekord kao "najmlađa solo izvođačica na vrhu britanske ljestvice", dok je "Girlfriend" postao prvi glazbeni video koji je dosegao 100 milijuna pregleda na YouTubeu. Ova Kanađanka u svijet glazbe je ušla već s 16 godina, kada je potpisala prvi ugovor s izdavačkom kućom, da bi već sa 17 objavila album prvijenac Let Go (2002.) koji je s 16 milijuna prodanih primjeraka postao najprodavaniji kanadski album te osmi najprodavaniji 21. stoljeća.

Avril Lavigne dolazi u Hrvatsku na krilima uspjeha svog najnovijeg albuma "Love Sux" koji je završio pri vrhu top lista Europe, Amerike, Kanade, Japana, Australije, te pokupio mnoštvo pozitivnih kritika, postavši tako njen najbolje ocijenjen album do danas. Kao gosti na albumu pojavljuju se Machine Gun Kelly, Blackbear, Yungblud, Mark Hoppus iz Blink-182, te Travis Barker kao jedan od producenata albuma. Uz najnovije hitove u kojima se vratila ranim punk korijenima, publika u Puli imat će priliku s Avril pjevati njene legendarne pjesme poput "Girlfriend", "Complicated" i "Sk8er Boi".

AVRIL LAVIGNE - BITE ME

Čast da otvaraju za Avril Lavigne imat će bend Kraj Programa, koji se na glazbenoj sceni pojavio prije desetak godina, a čini ga kombinacija riječko-crikveničkih bendova (MBurns, TOST) uz dodatak prodornog, ali melodičnog vokala Đine Škulić. Dosadašnji rad zabilježili su izdavanjem dvaju albuma "Kraj Programa" i "Ovdje Pripadam". Koncertno aktivni gdje god za to postoji prilika, a upravo nastupima uživo opravdavaju svoju energičnost i želju za konstantnim napretkom. Bend kojeg krasi 'uradi sam' pristup, strpljivost, ali i kvaliteta nakon niza singlova (''Oči u oči", "Kule od karata", "Srce na dlanu", "Svaki novi dan") zaokružuje svoj dugogodišnji rad na novom, trećem albumu znakovitog naziva "Ne pričaju o nama", pod okriljem izdavačke kuće Dallas Records.

Na albumu se nalazi 12 moćnih i emotivno nabijenih pjesama koje pozivaju slušatelje željne modernog zvuka, lirskog sadržaja koji smjelo opisuje svakodnevicu da se udube u materijal i dožive ga na svoj način. Album u potpunosti autorski potpisuje sam bend. Produkciju i snimanje cijelog albuma odradio je bubnjar benda Igor Klanfar, dok mix i master potpisuje Josip Pilipić iz Silversound Studija, dodajući finalni sjaj svakoj pjesmi.

Ulaznice za debitantski koncert Avril Lavigne u Hrvatskoj možete kupiti putem Eventim online sistema ili na prodajnim mjestima Eventima.