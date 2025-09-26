Knauf Insulation bere nagrade

Na svečanoj sjednici Hrvatske gospodarske komore - Županijske komore Varaždin, Knauf Insulation je treću godinu zaredom nagrađen prestižnom nagradom „Zlatna kuna" kao najuspješnija velika tvrtka u Varaždinskoj županiji.

Ovo priznanje ne samo da potvrđuje izvrsnost i održivi rast tvrtke, već prije svega odražava zahvalnost svim zaposlenicima čija predanost, stručnost i posvećenost stoje iza svakog postignuća.

Kontinuitet ovih nagrada ima poseban značaj. Knauf Insulation je 2019. godine prvi put dobio Zlatnu kunu kao najuspješnija srednja tvrtka u Varaždinskoj županiji, a ubrzo nakon toga je tri puta zaredom nagrađen u kategoriji velikih tvrtki. Takav kontinuitet jasno pokazuje da Knauf Insulation dosljedno ostvaruje snažne rezultate te da su njegov rast i razvoj široko prepoznati unutar poslovne zajednice.

Gledajući unaprijed, važna prekretnica planirana je za prvi kvartal sljedeće godine, kada će biti puštena u rad nova proizvodna linija - prva takve vrste unutar cijele Knauf Insulation grupe. Opremljena najmodernijim tehnologijama i usklađena s najnovijim standardima održivosti, nova linija predstavlja veliki korak prema dekarbonizaciji pogona i jačanju konkurentnosti hrvatske industrije. Ključni dio ove investicije je elektrifikacija lokacije, uključujući povezivanje Novog Marofa na mrežu od 110 kV, čime će se osigurati pouzdana opskrba električnom energijom za cijeli grad i okolne općine.

Kako bi podržala ovo širenje, tvrtka je u procesu zapošljavanja više od 80 novih zaposlenika. Ova inicijativa za zapošljavanje ojačat će postojeći tim i stvoriti nove prilike za stručne i kvalificirane radnike, dok će istovremeno značajno doprinijeti lokalnoj zajednici.

„Oduševljeni smo što su naši napori ponovno prepoznati nagradom 'Zlatna kuna' treću godinu zaredom. Ono što nas posebno čini ponosnima jest činjenica da ovo priznanje nije za pojedinca, već za zajedništvo i snagu našeg tima. Svaki uspjeh temelji se na kolegama koji svakodnevno ulažu svoje znanje, energiju i strast u naš rad. Naša postignuća mjerimo ne samo poslovnim rezultatima, već i utjecajem koji ostvarujemo na zajednicu. Uz poslovni rast, nastavljamo stvarati nova radna mjesta i ulagati u razvoj ljudi jer vjerujemo da su zaposlenici temelj održivog uspjeha. Ova nagrada je također obveza - da nastavimo podizati ljestvicu, pružati održiva rješenja i biti pouzdan partner našim zaposlenicima, zajednici i industriji kojoj služimo," izjavio je Stjepan Mršić, direktor Knauf Insulation Hrvatska.

U Knauf Insulationu uspjeh počinje s ljudima - našim sadašnjim i budućim članovima tima. S obzirom na to da je zapošljavanje za novu proizvodnu liniju već u tijeku, pozivamo sve koji žele rasti s nama da istraže otvorene pozicije i pridruže se našem putovanju.