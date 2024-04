Koliko kardio pomaže u mršavljenju?

Kardio vježbe igraju važnu ulogu u mršavljenju i općem zdravlju. Bavljenje kardioaktivnostima poput trčanja, vožnje bicikla, plivanja ili brzog hodanja može pomoći u sagorijevanju kalorija, ubrzati metabolizam i potaknuti gubitak masnoća. Uspješno gubljenje kilograma krije se u sposobnosti stvaranja kalorijskog deficita, što podrazumijeva da kalorije koje se sagore tijekom vježbanja premašuju one koje se unose hranom.

Fitness trenerica Hannah Shine otkrila je koliko je vremena u danu potrebno izdvojiti za kardio vježbe kako bi s vremenom došlo do uspješnog mršavljenja. Trenerica je naglasila da točno vrijeme ovisi o svakom pojedincu, ali postoje opće smjernice kojih se mnogi mogu pridržavati.

Koliko vremena u danu treba izdvojiti za kardio vježbe?

Trenerica Shine ističe da se kod izvođenja kardio vježbi "broj otkucaja srca povećava i tijelo sagorijeva kalorije za energiju. Kao rezultat toga, dosljedni kardio treninzi mogu pomoći stvoriti kalorijski deficit, koji je neophodan za mršavljenje."

Dodaje da kardiovježbe možda neće biti dovoljne za značajan gubitak težine te da je jednako važno imati uravnoteženu prehranu i vježbati trening snage. Kao vježbe koje ulaze u kardiovježbe, trenerica izdvaja preskakanje užeta, trčanje, plivanje, vožnju bicikla, intervalni trening visokog intenziteta (HIIT vježbe), eliptični trening i druge vježbe.

"Svi ovi treninzi mogu ubrzati otkucaje srca i pomoći u sagorijevanju kalorija, ali važno je odabrati aktivnost u kojoj uživate i kojoj se možete dugoročno posvetiti", tvrdi trenerica.

Kada se u pitanje dovode minute koje treba izdvojiti za vježbanje, Shine ističe da "količina kardio vježbi za mršavljenje ovisi o individualnoj razini kondicije, ciljevima i dostupnosti vremena". No, kao opću smjernicu, trenerica preporučuje "najmanje 150 minuta umjerenih kardio vježbi visokog intenziteta ili 75 minuta intenzivnih vježbi visokog intenziteta, što se može podijeliti na vježbe od 30 do 60 minuta, tri do pet puta tjedno".