Koji je dio ženskog tijela muškarcima najviše seksi?

Žene imaju svoje mišljenje o tome što muškarci najviše vole vidjeti na njima, a to se lako može zaključiti prema estetskim operacijama koje se rade - usne, grudi, obrazi... no, je li to stvarno ono što je muškarcima seksi?

Evo rezultata jedne ankete i sigurno ćete biti iznenađeni redoslijedom najseksepilnijih dijelova tijela žene:

7. Stopala - najčešće nisu prva stvar koja vam padne na pamet kada pomislite na seksepil, ali mnogim muškarcima je upravo ovaj dio ženskog tijela najprivlačniji. Naročito ako su nokti nalakirani u neku lijepu nijansu. Tako bar oni kažu.

6. Leđa - ona koja se naziru ispod haljine s dubokim izrezom izluđuju muškarce. Zato savjetuju damama da što češće posežu za stvarima visoko na policama i izvijaju svoja leđa ako žele privući suprotni spol.

5. Kosa - svaki muškarac preferira drugu boju - neki vole plavuše, neki brinete, dok se neki opredjeljuju za vatrenu boju kose. Kraća, dugačka, ravna ili lokne, kosa je oduvek bila dio kojim su žene muškarce dovodile do ludila.

4. Osmijeh - mnogi muškarci priznaju da ne mogu odoljeti lijepoj ženi s divnim osmjehom. To je po njima zapravo najjače žensko oružje.

3. Usne - što su punije to je bolje. Usne su uvek među najseksepilnijim dijelovima ženskog tijela.

2. Grudi i stražnjica - dva najočiglednija izbora muškog spola. Skoro da nema muškarca na svijetu koji ne voli dubok ženski dekolte i zategnutu stražnjicu. Iako je ustaljeno mišljenje da muškarci vole velike grudi, većina njih je u anketi odgovorila da preferiraju grudi srednje veličine, ali su kod zadnjice stražnjice - što veća, to bolje.

1. Oči - muškarci su kao najseksepilniji dio ženskog tijela izabrali oči, jer ma kakav njihov ukus bio kada su grudi, kosa, noge ili zadnjica u pitanju, jedan seksi ženski pogled ih uvijek razoruža.