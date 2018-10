Kofein vam ne treba na dijeti

Kad smo na dijeti, obično se pije više kave - em ne znamo kud bi od gladi, em nam govore kako će nam to zavarati glad... no izgleda da je i to samo jedan mit bez pokrića.

Istraživanje provedeno na State University of New York pokazuje kako kofein nije učinkovit u suzbijanju apetita, objavio je Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.

Prema podacima prikupljenima od 50 zdravih ispitanika u dobi od 18 do 50 godina, unos malih količina kofeina prije doručka bio je povezan s oko 10 posto manjim unosom kalorija.

Međutim, u ostatku dana nije zabilježeno smanjenje unosa kalorija, a sudionici istraživanja su postupno nadoknađivali manji unos kalorija tijekom doručka. Unos kofeina nije bio povezan sa subjektivnom percepcijom apetita bez obzira na indeks tjelesne mase ispitanika

Dakle, kad već unosite restrikcije u prehranu - neka i kava bude uključena.