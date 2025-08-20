Kod prekomjerne težine ishrana je važnija od sporta
Kretanje je zdravo, ali tko želi smršaviti, mora obratiti pažnju na ono što stavlja na tanjur. Nova studija je pokazala da je ishrana deset puta veći razlog porastu gojaznosti nego nedostatak fizičke aktivnosti.
To je jednostavna formula koja se često savjetuje osobama s viškom kilograma: „Tko unosi više kalorija nego što ih troši - goji se." Ova pretpostavka poznata je kao model energetske ravnoteže. Ali posljednjih godina sve su češće sumnje u tu jednadžbu. Nova međunarodna studija donosi dodatna saznanja koja se ne uklapaju u klasični model energetske ravnoteže.
Namjera istraživača bila je otkriti u kojoj mjeri su prehrana i fizička aktivnost zaista presudni za razvoj gojaznosti. Do sada nitko nije sa sigurnošću znao koliko su ta dva faktora zaista značajna, navode autori studije. Zato su analizirali međunarodne zdravstvene podatke - od društava lovaca, preko poljoprivrednih društava, do stanovnika industrijskih zemalja.
„Samo kretanje jedva da pomaže"
Koliki je, dakle, stvarni doprinos fizičke aktivnosti u nastanku pretilosti? Prema proračunima istraživača, ishrana doprinosi oko deset puta više porastu gojaznosti nego nedostatak kretanja. Za Hollsteina to nije ništa novo: „Odavno znamo da samo kretanje jedva pomaže", kaže on.
I ranije studije su pokazale da fizička aktivnost sama po sebi ima mali efekt na mršavljenje. Ipak, kretanje može igrati važnu ulogu u kontroli tjelesne težine. Hollstein se poziva na studiju Anje Bosy-Westphal sa Sveučilišta u Kielu, gdje su ispitanici boravili u metaboličkoj komori: „Oni koji su se puno kretali, intuitivno su jeli točno onoliko koliko su potrošili. Oni koji su bili neaktivni - jeli su previše." Jer, moguće je da tijelo, zbog nedostatka kretanja, gubi sposobnost da pravilno procijeni glad i energetske potrebe - i tako „sklizne" u prejedanje.
Mnogo ugljičnih hidrata - mnogo tjelesne masti
Pored toga, nastanak prekomjerne težine i gojaznosti mogao bi imati veze i sa sastavom ishrane, navode autori studije. Kada su detaljnije analizirali sastav obroka u pojedinim zemljama, utvrdili su da je „postotak visoko prerađene hrane u hrani bio pozitivno povezan s postotkom tjelesne masti".
Također, visoki udio ugljikohidrata u ishrani može doprinositi nakupljanju viška masti. Jer za pretvaranje ugljikohidrata u energiju tijelu je potreban hormon inzulin. Međutim, inzulin također potiče skladištenje masti i „koči" njihovo sagorijevanje.
Na to su još 1965. godine ukazali dobitnici Nobelove nagrade za medicinu Solomon Berson i Rosalyn Yalow: „Inzulin možemo smatrati najvažnijim regulatorom metabolizma masti." Ova saznanja dovode u pitanje klasični model energetske ravnoteže.
Jesu li kalorije onda zapravo nebitne? „Oba modela imaju na neki način pravo", kaže Hollstein. „Ja sam više pristalica kalorijskog modela, ali previše ugljičnih hidrata - naročito šećera - definitivno je problematično. Istina je vjerojatno negdje na sredini."
Siguran je pak da se dosadašnji pristup u liječenju gojaznosti mora hitno promijeniti: „Pokazali smo da postoje različiti metabolički tipovi, i zato nije korisno svima propisivati istu terapiju."
