Kingston FURY u novoj ponudi

Kingston FURY, odjel visokih performansi tvrtke Kingston Technology Company, Inc., svjetskog lidera u memorijskim proizvodima i tehnološkim rješenjima, uvođenjem Kingston FURYTM Renegade Pro DDR5 RDIMM dodaje svojoj ponudi DDR5 memorije novi memorijski modul poslužiteljske klase koji ima mogućnost overclocka, dizajniran da zadovolji računalne zahtjeve radnih stanica sljedeće generacije i vrhunskih stolnih računala.

Za platforme koje koriste DDR5 s Registered DIMM značajkom, Kingston FURY Renegade Pro DDR5 RDIMM-ovi pružaju visoku propusnost i povećanu pouzdanost koju korisnici poput kreatora, inženjera i podatkovnih stručnjaka trebaju kako bi zadovoljili zahtjeve radnog opterećenja najnovijih aplikacija. Sve to bez žrtvovanja integriteta podataka i vrhunske ocjene kvalitete koju pronalazimo u memoriji poslužiteljske klase. DDR5 s Registered DIMM značajkom sadrži on-die ECC ugrađen u DRAM memorijsku komponentu i podržava ECC na razini modula, što ga čini sposobnim za otkrivanje i ispravljanje višebitnih pogrešaka.

Uz Plug N Play pri 4800MT/s1, Kingston FURY Renegade Pro DDR5 RDIMM omogućuje korisnicima automatski overclock bez potrebe za petljanjem s postavkama. Korisnici mogu birati i između jednog od Intel® XMP 3.0 certificiranih i kvalificiranih četverokanalnih ili osmokanalnih kompleta za matičnu ploču koji ostvaruju brzine do 6000MT/s s tvornički podešenim vremenima, brzinama i naponom.

"Kingston FURY je uzbuđen što može proširiti snagu svoje DDR5 memorije na područja gdje su potrebne visoke performanse, poput radnih stanica i vrhunskih stolnih računala," rekla je Iwona Zalewska, DRAM poslovni menadžer, Kingston, EMEA. "Kingston FURY Renegade Pro DDR5 RDIMM-ovi nastavljaju Kingstonov utjecaj koji traje preko tri desetljeća i odnosi se na izgradnju memorije poslužiteljske klase dovoljno pouzdane za najveće svjetske podatkovne centre."

Kingston FURY Renegade Pro DDR5 RDIMM-ovi dostupni su u pojedinačnim modulima kapaciteta do 32 GB, kompletima od 4 do 128 GB i kompletima od 8 do 256 GB. 100% testiran na brzinu i podržan ograničenim doživotnim jamstvom i legendarnom pouzdanošću Kingstona.

Za više informacija posjetite kingston.com.