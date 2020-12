Kazališni spektakl u Teatru EXIT

U utorak 2. prosinca 2020. odigrana je premijera predstave Keinberg - mjesto koje nestaje, autorskog projekta dramaturginje i redateljice Vedrane Klepice, pred punom dvoranom Teatra EXIT, u sklopu zatvaranja ovogodišnjih Ganz novih Perforacija, u produkciji udruge Domino.

Zbog velikog interesa publike repriza predstave održat će se i 5. prosinca u 20 sati, uz već popunjeni termin 4. prosinca, a karte se trebaju rezervirati unaprijed.

Keinberg - mjesto koje nestaje distopija je o mjestu čija dugoročna industrijska i ekonomska eksploatacija područja na kojem se nalazi doslovno dovodi u opasnost postojanje same zajednice koja u njemu živi.

Predstava kroz izvedbeni i vizualni jezik istražuje ponavljajuće principe kasnog kapitalizma u kojem sami sistemi koji su osnova izgradnje jedne ekonomske zajednice, kroz nedovoljnu kontrolu, postaju razlozi njezinog raspadanja.

Što se događa kada jedina industrija koja uzdržava grad/zajednicu istovremeno odgovara za njegov nestanak? Što se psihološki i sociološki događa s tom zajednicom?

U predstavi glume Boris Barukčić, Hrvojka Begović, Nataša Kopeč i Pavle Vrkljan, tekst i režiju potpisuje Vedrana Klepica, za glazbu je odgovoran Hrvoje Nikšić, dok je svjetlo i video oblikovao Ivan Lušičić Liik. Suradnica za scenski pokret je Anna Javoran, a kostime i scenografiju potpisuje Petra Pavičić.

Predstava je nastala u produkciji udruge Domino, u sklopu Festivala Ganz nove Perforacije, a u koprodukciji s Teatrom EXIT. Sufinancirana je sredstvima programa Kreativna Europa Europske Unije u okviru projekta suradnje ACT: Art, Climate, Transition uz financijsku podršku Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske te Grada Zagreba.

VEDRANA KLEPICA djeluje kao dramska spisateljica, dramaturginja i redateljica. Drame su joj izvođene u Hrvatskoj, Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Lichtensteinu, Luxembourgu, Francuskoj, Srbiji, Australiji i Argentini, te su prevedene na šest različitih jezika Sudjelovala je na nekim od najbitnijih festivala i rezidencija za dramske i kazališne autore. Dosad izvedeni naslovi uključuju J.A.T.O, Radio Kundera, To Fuck Because We Want To, Tragična Smrt Ekonomskog Analitičara, Nebo je sivo i vidi se ispušni dimnjak tvorničkog postrojenja, Moby play, Bijeli bubrezi, Naš odgoj, Instructions For Understanding Multiannual Plants, Lepa Brena Project, Posljednje obraćanje usamljene gitare glazbenika i poduzetnika Miroslava Škore iz turbulentne godine predizborne izolacije, etc.

Predstava je dio inicijative „Umjetnost dostupna svima" prema kojoj se ulaznice rezerviraju, a po izlasku s izvedbe svaki posjetitelj sam upisuje cijenu na ulaznicu ovisno o svojim mogućnostima podrške odgledanom umjetničkom radu. Sav prihod od donacija i ulaznica ide u pokrivanje troškova umjetničkog programa!

Mjesta se rezerviraju na poveznici https://bit.ly/39Cvmby, a više informacija o predstavi nalazi se ovdje www.thisisadominoproject.org.