Kakve informacije traže žene na prvom spoju

Prvi spoj treba iskoristiti na najbolji način, pa tako muškarci traže "ono nešto" u ženi što će ih privući da je pozovu na drugi spoj, no žene su u potrazi za - informacijama.

Razlog tome je činjenica da znaju da na prvom spoju može doći do pogrešaka u komunikaciji zbog treme i stresa, no informacije koje ih zanimaju određuju daljnju sudbinu - hoće li biti drugog spoja ili neće.

Naime, neke činjenice bit će ključne u donošenju odluke o nastavku komunikacije s potencijalnim partnerom, a za početak ih zanima kad je muškarac imao zadnju vezu i zašto je završila. Iz tih će informacija izvući mnoge zaključke, pa će sigurno navoditi razgovor u tom smjeru.

Nakon toga, zanima ih što on zapravo traži od žene, što je možda i najvažniji odgovor koji će umnogome odrediti mogućnost drugog spoja i sve one iza njega. Takvu se informaciju može djelomično saznati i iz odgovora o prošlim vezama, no svakako će pokušati iskopati što više činjenica i razmišljanja.

Za kraj, neke vizije budućnosti također su ženama važne, jer će na temelju toga doći do zaključka radi li se o ambicioznom muškarcu ili tipu koji pušta da ga voda nosi ...

Stoga, muškarci, kad idete na prvi spoj, pripemite odgovore na ova pitanja, bila ona izrečena glasno ili se daju naslutiti kroz uvijenu komunikaciju ...