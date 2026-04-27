Tri svakodnevne navike koje drastično smanjuju rizik od demencije

Demencija nije neizbježan dio starenja, već složeno stanje na koje genetika utječe samo djelomično. Znanstvena istraživanja sve glasnije potvrđuju da stil života igra ključnu ulogu u očuvanju naših neurona. Iako ne postoji čarobna pilula za vječnu oštrinu uma, uvođenje triju jednostavnih, ali moćnih navika može stvoriti snažnu barijeru protiv kognitivnog propadanja.

Prva i možda najvažnija navika je kontinuirana fizička aktivnost. Ne govorimo o maratonima, već o dosljednom kretanju, poput brze šetnje od 30 minuta dnevno. Tjelovježba potiče rad srca, što povećava dotok kisika i hranjivih tvari u mozak. Još važnije, fizička aktivnost stimulira lučenje proteina BDNF (brain-derived neurotrophic factor), koji djeluje kao "gnojivo" za mozak, potičući rast novih neurona i jačajući veze između postojećih. Osobe koje redovito vježbaju imaju značajno veći volumen hipokampusa, dijela mozga zaduženog za pamćenje koji prvi strada kod Alzheimerove bolesti.

Druga ključna navika odnosi se na cjeloživotno učenje i mentalne izazove. Naš mozak funkcionira po principu „upotrijebi ga ili ga izgubi". Kada učimo nešto novo - bilo da je riječ o stranom jeziku, sviranju instrumenta ili rješavanju kompleksnih zagonetki - gradimo ono što stručnjaci nazivaju kognitivna rezerva. Ta rezerva djeluje kao sigurnosna mreža; što je ona jača, to se mozak bolje odupire oštećenjima. Ključ je u raznolikosti; pasivno konzumiranje informacija, poput gledanja televizije, nema ni približan učinak kao aktivno rješavanje problema koje tjera mozak na stvaranje novih neuronskih putova.

Treća, često zanemarena navika je održavanje kvalitetnih društvenih veza. Čovjek je društveno biće, a izolacija je jedan od najvećih neprijatelja mozga. Interakcija s drugima zahtijeva nevjerojatno složene kognitivne procese: slušanje, interpretaciju govora tijela, empatiju i brze odgovore. Studije pokazuju da redovito druženje s prijateljima, volontiranje ili sudjelovanje u grupnim aktivnostima smanjuje razinu kortizola (hormona stresa) koji kronično oštećuje mozak. Društvena angažiranost ne samo da popravlja raspoloženje, već održava mozak budnim i agilnim.

Dakle, prevencija demencije ne zahtijeva radikalne zahvate, već disciplinu u svakodnevici. Šetnja parkom, učenje novog recepta i kava s dragom osobom nisu samo slobodne aktivnosti - to su investicije u vašu buduću bistrinu. Počnete li danas, vaš će vam mozak u osmom ili devetom desetljeću života biti itekako zahvalan.