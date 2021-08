Kako znati da vam je mobitel hakiran

Hakiranje vam zvuči kao nešto što se događa drugima? Vjerujte, nije tako - i vaš mobitel može biti hakiran!

Evo koji znakovi sugeriraju da je uređaj hakiran i kako to možete provjeriti.

Aplikacije se neprestano ruše - aoš jedan znak da bi vaš Android telefon mogao biti hakiran je ako se aplikacije neprestano ruše ili se uređaj ne ponaša pravilno, piše Make use of. Ako se aplikacije otvaraju sporo ili je telefon spor i često dolazi do urušavanja, to ukazuje na problem. Najprije isprobajte Googleov skener "Play Protect" koji ćete pronaći u Google Play trgovini. Nakon što instalirate aplikaciju, kliknite na na opciju za skeniranje nakon čega će započeti skeniranje telefona i aplikacija.

Baterija se prebrzo troši - čak i ako ne vidite jasne znakove sumnjive aktivnosti, i dalje je moguće da se u pozadini nešto neobično događa. Jedan od najboljih načina da provjerite je li vaš telefon hakiran je provjeriti potrošnju baterije. Ako vam je telefon vruć bez razloga, čak i kad se ne puni, nešto bi moglo raditi u pozadini dok je zaslon isključen. Neki od najsofisticiranijih zlonamjernih programa i dalje mogu ostaviti tragove na vašem telefonu ili tabletu, pa započnite s provjerom potrošnje baterije.

Otvorite Postavke> Baterija> Korištenje baterije i potražite nepoznatu aplikaciju ili bilo što neobično (Settings > Battery > Battery Usage).

Ako primijetite neku nepoznatu sumnjivu aplikaciju primjerice nazvanu "10214", to može biti znak da je uređaj hakiran. Takve i slične aplikacije mogu trošiti i do 70 posto vaše baterije. U tom slučaju vjerojatno postoji keylogger ili virus koji skriva naziv aplikacije kako je ne biste mogli pronaći. Dakle, pokušajte pronaći bilo koju aplikaciju i bilo što drugo što vam izgleda neobično te deinstalirajte takvu aplikaciju.

Neželjene i nepoznate aplikacije - ako ste primijetili neke nepoznate aplikacije na uređaju, to je još jedan od znakova da je mobitel hakiran. Takve aplikacije ili web lokacije mogu instalirati program na vaš telefon i poslati osjetljive podatke natrag trećoj strani.

Idite na Postavke> Aplikacije> Upravitelj aplikacija (Settings > Apps > App Manager) i pomičite se kroz popis aplikacija na telefonu. Ponekad ćete možda morati dodirnuti strelicu padajućeg izbornika Sve aplikacije (All Apps). Pronađite sve što ne želite, kliknite na to i odaberite Deinstaliraj (Uninstall).

Nevjerojatno visoka potrošnja podataka - ako ste primijetili da trošite previše mobilnog interneta, to bi mogao biti znak za uzbunu. Ako postoji virus, to može uzrokovati slanje vaših privatnih podataka do trećih strana.

Da biste to provjerili, idite na Postavke> Veze i WiFi> Korištenje podataka (Settings > Connections & WiFi > Data Usage) i pogledajte pažljivo što je sve prikazano.

YouTube, Spotify i druge streaming usluge redovito koriste mnogo podataka. No ako druga aplikacija također troši previše podataka, moguće je da nešto nije u redu. Kad pronađete nešto sumnjivo, deinstalirajte takve aplikacije.

Neobične reklame - neobične reklame i skočni prozori također mogu ukazivati na to da nešto nije u redu. Nikad nemojte kliknuti na njih. Google je u posljednjih nekoliko godina napravio nekoliko promjena kako bi izbjegao ovakve pojave, osobito u Google Chromeu na Androidu, no to se ponekad događa. Obično će vaš telefon vibrirati kako se skočni prozori pojavljuju, a ponekad će i zaslon treptati. No, nemojte kliknuti na opciju "ukloni" (remove) nego zatvorite cijeli web preglednik i umjesto toga ponovno pokrenite pametni telefon.

U trgovini Google Play postoje brojne aplikacije koje provjeravaju viruse i stanje telefona, ali trebali biste koristiti samo one koje imaju pouzdane nazive i marke. Nemojte instalirati odmah prvu koju se pojavi nego potražite poznate provjerene marke kao što su Avast, AVG ili BitDefender.