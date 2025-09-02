Kako znati da unosite premalo vode?

Svi dobro znamo da je voda ključna za gotovo svaku tjelesnu funkciju - od regulacije temperature i prijenosa hranjivih tvari do uklanjanja otpada iz tijela. Iako dio unosimo kroz hranu, dijetetičari naglašavaju važnost dodatnog unosa tekućine. "Volim preporučiti osam čaša obične vode uz onu koju dobijemo iz hrane, kako bi tijelo učinkovito radilo", kaže dijetetičarka Kim Shapira.

Dijetetičarka Kristie Leigh dodaje: "U prosjeku oko 20 posto vode dobivamo iz hrane, a ostatak treba nadoknaditi pićem - oko devet čaša za žene i 13 za muškarce." Dakle, ako ne unosimo dovoljno, tijelo šalje signale, a neki od njih nisu očiti.

Loše raspoloženje bez razloga - dehidracija može utjecati na raspoloženje. "Ako imate promjene raspoloženja ili osjećate neobjašnjivu razdražljivost, probajte popiti vode i vidjeti hoće li vam biti bolje za nekoliko minuta", savjetuje Shapira.

Povećana želja za slatkim - ako nam se odjednom javi neobična želja za slatkišima, to može značiti da smo dehidrirani. "Žudnja za šećerom može biti znak da ne pijete dovoljno vode, osobito ako inače nemate slatki zub", kaže dijetetičarka Ashley Koff.

Promjene na koži i licu - dehidracija se vidi i na koži. "Ako je koža suha, zategnuta ili perutava, a usne ispucale, vjerojatno je tijelu potrebna voda", kaže Donovan.

Umor i usporenost - ako se osjećamo iscrpljeno iako smo spavali dovoljno, dehidracija može biti uzrok. Donovan i Shapira ističu da manjak tekućine može usporiti tijelo i učiniti da se krećemo tromije nego inače.

Zamagljenost i zaboravnost - prema nutricionistici i dijetetičarki Tari Schmidt dehidracija se može manifestirati kroz "moždanu maglu", odnosno sporije razmišljanje, poteškoće s koncentracijom i zaboravljanje osnovnih stvari. "Ako se ne možete ni sjetiti kada ste zadnji put popili vodu, vjerojatno je vrijeme da to odmah učinite", tvrdi ona.

Zatvor - jedan od često zanemarenih znakova dehidracije je zatvor. "Ako imate problema sa zatvorom, možda je problem jednostavno u tome da ne pijete dovoljno vode", objašnjava Shapira.

U svakom slučaju - popijte vode!