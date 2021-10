Kako znate da vam fali željeza

Nedostatak željeza u tijelu može poremetiti funkcije pa se može javiti stanje koje se naziva anemija. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) navodi da to stanje najčešće pogađa djecu i trudnice.

Nadalje, stručnjaci navode da postoji veza između nedostatka željeza i slabijih kognitivnih sposobnosti. To potvrđuje da dovoljne količine ovog minerala poboljšavaju koncentraciju i pamćenje.

Ako vam fali željeza u tijelu, i rane će vam sporije zarastati, a možete lakše dobivati modrice. Ovo su neki od glavnih znakova koji pokazuju da vam fali željeza.

Blijeda koža - hemoglobin u crvenim krvnim stanicama je ono što krvi daje crvenu boju. Kada osobi nedostaje željeza, proizvodnja hemoglobina pati u tom procesu, zbog čega koža gubi ružičastu boju i toplinu, piše Times of India. Koža lica, desni, nokti i unutarnja strana kapka mogu postati blijedi. To se javlja kod osoba koje pate od umjerene ili teške anemije i u tom slučaju treba zatražiti liječničku pomoć.

Ekstreman umor i slabost - osoba koja pati od nedostatka željeza može se osjećati vrlo umorno i iscrpljeno. Željezo je mineral koji pomaže u stvaranju hemoglobina, proteina odgovornog za prijenos kisika u različite dijelove tijela. Niske količine željeza dovode do niske razine hemoglobina, što znači da manje kisika dolazi do tkiva i mišića, zbog čega će osoba imati manje energije.

Otečen jezik - ako imate upaljen, natečen jezik ili usta, velika je vjerojatnost da vam nedostaje dovoljno željeza u tijelu. Postoje još neki simptomi u ustima koji ukazuju na nedostatak željeza, a to su suha usta, peckanje te bolne crvene pukotine na bočnim stranama usta.

Poteškoće u disanju - kada je razina željeza niska, to znači da će i razine hemoglobina i kisika također biti niske. U tom slučaju tijelo može raditi teže kako bi proizvelo više kisika zbog čeha osoba može imati poteđkoće u disanju i nedostatak zraka. Sve to otežava neke normalne svakodnevne aktivnosti poput poput hodanja, penjanja stepenicama i vježbanja.

Ubrzan rad srca - kada tijelu fali željeza, srce mora dodatno raditi kako bi pumpalo kisik kroz tijelo. To može uzrokovati nepravilan rad srca ili dovesti do povećanja broja otkucaja srca. Uz to, treba biti oprezan i potražiti liječničku pomoć, jer ekstremne situacije mogu dovesti do problema u radu srca.

Vrtoglavica i glavobolja - nedostatak željeza može ograničiti dotok kisika u mozak pa se češće mogu javljati glavobolje i vrtoglavica. To je čest problem, osobito kod žena.