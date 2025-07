Zelenim čajem protiv lošeg kolesterola

Povišen kolesterol dijagnosticira se jednostavnim krvnim testom, a čimbenici koji na njega utječu mogu biti nasljedni, ali i povezani s načinom života. Stručnjaci ističu da zdravija prehrana i redovita tjelesna aktivnost mogu imati značajan učinak na regulaciju kolesterola, posebno kada se provode uz liječnički nadzor i po potrebi.

Jedna od namirnica koja se sve češće ističe u prevenciji nakupljanja "lošeg" LDL kolesterola u arterijama jest zeleni čaj. Prema Medical News, zeleni čaj bogat je katehinima i drugim antioksidansima koji mogu pomoći u snižavanju ukupnog i LDL kolesterola. U jednoj studiji iz 2020. godine redovita konzumacija zelenog čaja pokazala je povezanost s nižim razinama LDL-a kod ispitanika.

Osim toga, podaci iz Journal of the American Dietetic Association iz 2011. godine pokazuju da su upravo katehini iz zelenog čaja doveli do značajnog smanjenja ukupnog i "lošeg" kolesterola, dok razine "dobrog" HDL-a nisu bile pogođene.

Ključni koraci u snižavanju kolesterola uključuju smanjenje unosa zasićenih masti, prestanak pušenja i povećanje tjelesne aktivnosti

Nutricionistica s Harvarda Teresa Fung opisala je zeleni čaj kao "drevno piće s nizom koristi za zdravlje srca", upravo zbog visokog udjela katehina, piše Daily Express. Preporučila je konzumaciju tri šalice dnevno kako bi se iskoristili svi potencijalni učinci - od zaštite srca i kontrole šećera do boljeg oralnog zdravlja.

"Postoje i dodaci prehrani s ekstraktom zelenog čaja, ali puno je ljepše uživati u šalici čaja", rekla je Fung. Dodaje i da su povoljne varijante dostupne i u trgovinama - poput zelenog čaja u vrećicama ili bez kofeina.

Važno je napomenuti da nijedna pojedinačna namirnica - pa ni zeleni čaj - ne može zamijeniti djelovanje propisane terapije koju liječnici preporučuju osobama s visokim LDL kolesterolom. No, kao dio šireg pristupa zdravlju, pića poput zelenog čaja mogu biti vrijedan dodatak.

Prema preporukama NHS-a, ključni koraci u snižavanju kolesterola uključuju smanjenje unosa zasićenih masti, prestanak pušenja, povećanje tjelesne aktivnosti i smanjenje konzumacije alkohola - uz savjetovanje s liječnikom koji odlučuje o najboljoj terapiji.