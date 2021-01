Kako ubrzati mršavljenje?

Blagdani su prošli, vrijeme je za najgoru stvar - stati na vagu i zbrojati što smo sve pojeli proteklih dana... Naravno, na kraju tek samo rijetki imaju mogućnost odahnuti, a ostale očekuje skidanje kilograma.

Očekivano, svi znamo da kombinacijom pravilne prehrane i redovitom fizičkom aktivnosti možemo osjetno smršaviti i održavati figuru, mnogima nije poznato da odmor od vježbanja ima ogromnu ulogu na brzinu postizanja željenog cilja.

"Brojna istraživanja su pokazala da na brzinu mršavljenja podjednako utječu i tjelovježba i sami odmor od fizičke aktivnosti", tvrdi dr. Stacy Sims, psihologinja i nutricionistica sa Sveučilišta Stanford.

Stoga, ako želite brže smršavjeti nakon joge, aerobika, dizanja utega u teretani, vožnje bicikla, trčanja po prirodi ili rolanja morate u svoj odmor ukomponirati:

Dovoljno sna - Manjak sna ne samo da izaziva povećani unos kalorija, nego pritom još onemogućava želucu da signalizira mozgu kako je pun. Naime, kada smo umorni naše tijelo pojačano proizvodi grelin, hormon apetita, kako bi namaknulo energije da nas održi budnima, a u međuvremenu se zbog iscrpljenosti prestaje lučiti hormon leptin koji je mozgu govori da smo siti.

Klin se klinom izbija - Iako naporno vježbanje iziskuje puno kvalitetnog odmora, besramno ljenčarenje (nije da niste zaslužili) može rezultirati upalama mišića i nesanicom, a to se može izbjeći blagom fizičkom aktivnošću. Lagana 10-minutna šetnja svakih nekoliko sati potaknut će cirkulaciju krvi i obnovu tkiva.

Paziti što jedete nakon vježbanja - Kako bi imali snage da se guramo do krajnjih granica tijelo pojačano luči kortizol, no velike koncentracije tog hormona onemogućavaju regeneraciju mišićnog tkiva i mijenjaju metabolizma tako da se masnoće skladište umjesto da ih tijelo sagori. No, na sreću postoji lijek, a to su proteini. Bilo da ih unosimo iz tvrdo kuhanih jaja ili nemasnog mlijeka konzumacija mora biti unutar pola sata od vježbanja.

Masaža - Kako bi se mišići što brže oporavili od mukotrpnog vježbanja, a time bili što prije spremni za novo sagorijevanje masnoća, potrebno ih je dobro izmasirati. Ne samo da masaža sprječava upale i popravlja cirkulaciju krvi, nego i ubrzava oporavak mišića za čak 60 posto. Jedino morate imati na umu da ne masirate mišiće odmah nakon fizičke aktivnosti nego morate pričekati da se ohlade, najbolje bi bilo da ih lagano „istrljate" netom prije spavanja.

Pijte puno vode - Dehidracija je apsolutno kontraproduktivna jer dramatično usporava metabolizam, a to bi sav vaš trud, muku i proliveni znoj bacilo u vjetar. Stručnjaci savjetuju da se, uz preporučeni dnevni unos od dvije litre vode, za svaki sat vježbanja popije dodatnih pola litre vode.