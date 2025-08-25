Kako Trump zarađuje na svom položaju

Od ponovnog izbora za predsjednika SAD-a, Donald Trump više se puta suočio s optužbama da profitira od svoje funkcije. Doista, Trump i njegova obitelj nedavno su sklopili brojne poslove - od nekretnina i kriptovaluta do obveznica i dionica. Postoji li ovdje obrazac koji ukazuje na osobno bogaćenje?

U SAD-u Zakon o etici u vladi iz 1978., donesen kao odgovor na skandal Watergate, zahtijeva od predsjednika, potpredsjednika i drugih visokorangiranih dužnosnika da svake godine objave iznos svojih financija. Ta se izvješća podnose Uredu za vladinu etiku (OGE) i javno su dostupna.

Kupio obveznice u vrijednosti većoj od 100 milijuna dolara

Prema nedavnim dokumentima Ureda za financije (OGE), Trump je od 21. siječnja 2025. proveo više od 600 financijskih transakcija, uložio više od 100 milijuna dolara u korporativne, općinske i državne obveznice. Trump je kupio korporativne obveznice od Citigroupa, Morgan Stanleya, Mete, T-Mobile US-a, The Home Depota i UnitedHealtha, među ostalima.

Ulaganja republikanskog političara tako obuhvaćaju sektore koji bi mogli imati koristi od političkih odluka njegove administracije, poput financijske deregulacije. Kritičari to vide kao potencijalni sukob interesa.

Trump, investitor u dionice

Što se tiče poslova s dionicama, trenutno nema javnih objava o kupnjama ili prodajama od početka Trumpova drugog mandata u siječnju 2025. Prema posljednjoj objavi, koja je bila krajem 2024., Trump je imao značajne udjele u Microsoftu, Blackstoneu i vlastitoj tvrtki Trump Media & Technology Group.

Trump je također posjedovao dionice u tehnološkim i vodećim tvrtkama kao što su Amazon, Alphabet, Meta, Tesla, Berkshire Hathaway, PepsiCo, JPMorgan Chase, Coca-Cola i Pfizer.

Neobičan dogovor

Međutim, najveće pojedinačne pozicije bile su u Nvidiji, vrijedne između 615.000 i 1,3 milijuna dolara, te u Appleu, vrijedne između 650.000 i 1,35 milijuna dolara. Na obje su tvrtke u značajnoj mjeri utjecale Trumpove političke odluke.

Trump je u početku u potpunosti zabranio Nvidiji prodaju čipova Kini, ali je nedavno ublažio to pravilo. Zauzvrat, Nvidia mora američkoj vladi predati 15 posto svojih prihoda u Kini - vrlo neobičan i, prema riječima stručnjaka, neviđen potez u povijesti Sjedinjenih Država.

Apple pošteđen novih tarifa na čipove

Početkom kolovoza Trump je također najavio tarife do 100 posto na uvoz računalnih čipova i poluvodiča. Međutim, Apple bi, kako je rečeno, bio izuzet od tih tarifa, jer je izvršni direktor Applea Tim Cook obećao dodatnih 100 milijardi dolara ulaganja u SAD. Cijena dionica Applea nakon toga je porasla za više od četiri posto već sljedećeg dana.

Poslovi s nekretninama u Ujedinjenim Arapskim Emiratima

Trumpove nedavne poslove s nekretninama također je teško odvojiti od njegovih službenih poslova i putovanja. Njegovo prvo veliko inozemno putovanje odvelo ga je u Saudijsku Arabiju, Katar i Ujedinjene Arapske Emirate - upravo one zemlje u kojima njegova obitelj paralelno vodi nove ili proširene projekte.

U svibnju je započela izgradnja Trump Towera Jeddah, luksuznog nebodera od 47 katova na saudijskoj obali Crvenog mora. Obitelj Trump također je najavila gradnju luksuznog golf-terena u Kataru „u Trumpovu stilu" kao dio razvojnog projekta vrijednog 5,5 milijardi dolara, kao i Trump International Hotel & Tower u Dubaiju - zgrade od 80 katova s najvišim vanjskim bazenom na svijetu.

Velike zarade od kripto valuta

Trumpova kripto ulaganja, međutim, sve više konkuriraju njegovom tradicionalnom poslovanju s nekretninama. U lipnju je američki časopis Forbes procijenio da je Trump možda zaradio oko milijardu dolara samo u proteklih devet mjeseci od svojih kripto ulaganja, poput Trump meme coina i svojih dionica u World Liberty Financialu.

U srpnju je njegova holding kompanija Trump Media & Technology objavila da je uložila 2 milijarde dolara u Bitcoin i druge kriptovalute. Stoga nije slučajno da samoproglašeni „kripto predsjednik" snažno gura deregulaciju sektora.

Trump profitira od svoje političke funkcije

Nedavno je David Kirkpatrick u senzacionalnom izvješću u The New Yorkeru izračunao da su Trump, njegova djeca i njihovi supružnici zaradili više od 3,4 milijarde dolara od početka Trumpova prvog predsjedničkog mandata. Većina tih poslova, transakcija i ulaganja gotovo sigurno ne bi bila ostvarena da je Trump ostao samo poslovni čovjek.

U intervjuu za MSNBC-jev The Weekend Primetime prošle nedjelje, Kirkpatrick je rekao da su, iako su drugi predsjednici i njihova djeca nalazili načine da unovče ugovore za knjige i honorare za govore, u usporedbi s ugovorima obitelji Trump svi oni „sitni".

Kada djeca upravljaju predsjednikovim bogatstvom

Kritičari smatraju posebno problematičnim to što, za razliku od svojih prethodnika, Trump nije prebacio svoju imovinu u tzv. slijepi trust na početku svog drugog mandata. Umjesto toga, njegovom imovinom upravljaju njegova djeca, posebno Donald Trump Jr. Jasna granica između privatnog poslovanja i javne funkcije ovdje očito ne postoji.

Trumpov pristup znatno se razlikuje od pristupa prethodnih predsjednika. Primjerice, Jimmy Carter prenio je svoju farmu kikirikija u slijepi trust. Lyndon B. Johnson, Ronald Reagan, Bill Clinton, George Bush i njegov sin George W. Bush također su koristili slijepe trustove tijekom svojih predsjedničkih mandata.

Trump bogatiji nego ikad

Dakle, zloupotrebljava li Trump doista svoju funkciju na neviđen način kako bi se osobno obogatio? Odricanjem od „slijepog trusta" Trump svakako daje povoda da bude napadan. Optužbu o sukobu interesa nije tako lako odbaciti.

U međuvremenu, Trump i njegova obitelj brane se od optužbi da profitiraju od predsjedničkog mandata. Trumpov sin Eric izjavio je za Financial Times u lipnju: „Ako postoji jedna obitelj koja nije profitirala od politike, to je obitelj Trump."

Činjenica je: prema poslovnom časopisu Forbes, glava obitelji i predsjednik Donald Trump trenutno vrijedi 5,5 milijardi dolara - što ga čini bogatijim nego ikad.