Zagreb postaje svjetski centar inovacija

Od 16. do 18. listopada 2025. godine, Zagreb će postati središte svjetskih inovacija kada se u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici otvore vrata 23. međunarodne izložbe inovacija ARCA. Riječ je o događaju koji već gotovo dva desetljeća okuplja najkreativnije umove i najnaprednija rješenja iz svih područja ljudskog djelovanja.

Ovogodišnja ARCA donosi impresivan program i više od 400 inovacija i tehnoloških noviteta iz 30 zemalja svijeta. Na izložbi će sudjelovati inovatori pojedinci, istraživački timovi, akademska zajednica, znanstvene institucije i inovativne tvrtke koje pomiču granice u industriji, tehnologiji i svakodnevnom životu.

Osim predstavljanja inovacija, posjetitelje očekuje i Međunarodni inovacijski forum, brojna stručna predavanja i radionice. Posebnu pozornost privući će teme poput „Važnost intelektualnog vlasništva" u organizaciji Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo te „Potpore, jamstva i zajmovi za poduzetnike" koje će predstaviti agencija HAMAG-BICRO. Za najmlađe posjetitelje pripremljene su zanimljive STEM radionice koje će ih uvesti u svijet znanosti i tehnologije.

ARCA nije samo izložba - to je platforma koja povezuje ideje, znanje i poslovne prilike. Svojim dugogodišnjim djelovanjem izložba se uvrstila među najznačajnije događaje na globalnoj inovacijskoj sceni, a ove godine Hrvatska preuzima i veliku čast - domaćinstvo Izborne Skupštine Međunarodne federacije nacionalnih saveza inovatora (IFIA). Time će se u Zagrebu okupiti predstavnici vodećih inovatorskih organizacija iz cijelog svijeta, dodatno pozicionirajući Hrvatsku kao zemlju koja potiče istraživanje i razvoj.

Najbolje inovacije ARCA 2025 bit će nagrađene brončanim, srebrnim i zlatnim medaljama, posebnom nagradom WIPO-a (Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo) te najprestižnijim priznanjem - GRAND PRIX ARCA.

Prijave su otvorene do 1. listopada 2025., a detalji o sudjelovanju dostupni su na službenoj stranici: https://arca.hr/

Ne propustite priliku biti dio najvećeg inovacijskog događaja u regiji - ARCA 2025 čeka vas u Zagrebu!