Kako se online slotovi razlikuju od tradicionalnih slotova u casinima?

Iako su u Hrvatskoj zaljubljenici u kockanje dugo preferirali rulet, kao i kartaške igre, posljednjih godina u prvi plan ipak su iskočili video slotovi, na kojima više od stotinu tisuća domaćih igrača svakodnevno iskušava svoju sreću i vještinu.

Do rasta popularnosti slot automata došlo je zahvaljujući Internetu, jer online casina upravo na ovom tipu igara dijele najveću količinu besplatnih sredstava, što olakšava vaš put do željenog profita.

Također, najveći dobici hrvatskih korisnika internetskih kockarnica ostvareni su upravo na video slotovima, od kojih vrijedi izdvojiti igru Book of Dead, na kojoj je u 2022. godini pao jackpot u vrijednosti od rekordnih 2,7 milijuna eura.

Sve to doprinosi trenutnom velikom zanimanju za moderne slotove u online casinima, koji danas u Hrvatskoj izazivaju puno više pažnje nego u doba starih slot automata, svojedobno dostupnih isključivo u mračnim automat klubovima, gdje su se isticali blještavim simbolima i karakterističnim zvukovima.

Nema sumnje, online slotovi definitivno nisu isto što i njihovi prethodnici iz fizičkih kockarnica, zbog čega im je toliko i porasla vrijednost u očima zaljubljenika u igre na sreću...

Mehaničke automate zamijenio sofisticirani algoritam

Povijest slotova seže još u 19. stoljeće, kada su se pojavili prvi automati koji su uglavnom izbacivali na svom ekranu poker simbole, a tek kasnije ih je zamijenilo voće koje su popularizirale kockarnice Las Vegasa.

Prvi slotovi imali su mehaničku ručku koju ste morali potegnuti prema dolje kako bi se zavrtjele role, što bi dovelo neke nove simbole na ekran, a ako bi sva tri bila istovjetna pripala bi vam određena novčana nagrada, koja je prije stotinu godina bila tek simbolična.

Mehaničke slotove zamijenili su šezdesetih godina elektromehanički slotovi, koji su tada predstavljali važan korak naprijed i isplaćivali puno veće nagrade igračima, a osamdesetih godina u potpunosti su prevladali automati koje pokreće elektronika, da bi se od devedesetih za ishod igara počeo brinuti kompjutorski algoritam, koji je omogućio neke sasvim nove značajke igara.

Pa su se tako s kompjutorskim pogonom pojavile igre u kojima ste se mogli seliti iz jednog tipa vrtnji rola na drugi, s bonus okretajima koji su donosili najveće dobitke.

A jednom kad su u novom mileniju na scenu stupile prve internetske kockarnice za ishod slotova počeo se brinuti generator slučajnih brojeva, čiji algoritam je odlučivao o ishodu svake vaše vrtnje. To je dovelo do potrebe za testiranjem igara od strane nezavisnih agencija poput eCOGRA-e, kako bi odgovarale svojim specifikacijama i nudile igračima poštene uvjete za kockanje.

Online slotovi ne mogu bez besplatnih vrtnji

Osim što su bolje testirani od svojih prethodnika, najveća razlika između online slotova i onih tradicionalnih definitivno su gratis okretaji, koje vam internetske kockarnice redovito nude.

To je nešto što je bilo nezamislivo u doba dok ste mogli kockati isključivo u fizičkim casinima, na kojima su slot automati bili tek igre niskog RTP-a i trebala vam je luda sreća kako biste nešto zaradili. Međutim, kockarnice na Internetu to su odlučile promijeniti nudeći vam besplatne vrtnje, koje smanjuju prednost kuće i daju vam veće izglede doći do zarade.

Važna razlika između online slotova i njihovih prethodnika svakako je i RTP igara iliti povrat igraču. Naime, već ako odete na početak milenija vidjet ćete da su tadašnji slot automati imali RTP između 85% i 93%, što je prema današnjim standardima zaista malo. Moderni slotovi na Internetu posljednjih godina idu s RTP-om do 97%, što je već puno bolje i u kombinaciji s besplatnim okretajima to može dovesti do sasvim poštenih uvjeta za kockanje.

Naravno, tu je i grafika koja je neusporedivo ljepša na slotovima koje ćete naći na Internetu, u odnosu na automate na kojima su igrači igrali u prošlom desetljeću u kockarnicama. Simboli ne samo što su grafički dotjerani i oku ugodni, već se na vašem ekranu odvijaju i različite animacije, u skladu sa scenarijem kojeg igra prati.

I da, ne smijemo zaboraviti ni Wild simbol koji se pojavio s modernim slotovima, koji zamjenjuje sve ostale simbole i olakšava vam slaganje dobitnih kombinacija.

Bonus igra i jackpot kojem vrijednost raste

Ono po čemu su online slotovi poznati definitivno su i prelasci iz uobičajenih vrtnji u neki sasvim novi, napredni scenarij igre u kojem se dijele najveći dobici.

To se naziva bonus igrom ili bonus vrtnjama, za što je najčešće zadužen Scatter simbol. Kad se jednom pojave takva tri ili četiri simbola na vašem ekranu odjednom dobivate okretaje koje uopće ne plaćate, a upravo tada se vaši dobici množe dva, pet, deset ili čak sto puta, ovisno o slotu kojeg igrate.

Nagrade mogu biti još bolje od toga, jer upravo kroz bonus igru možete osvojiti i jackpot nagrade. Na nekim ćete slotovima ući u igru za jackpot isključivo slučajnim izborom, dok u drugima morate ostvariti neki ludi scenarij kako bi se našli na korak do najveće nagrade, kada sreća odlučuje hoćete li je na kraju zaista i osvojiti.

Tu posebno mjesto zauzima progresivni jackpot, koji datira još iz doba tradicionalnih slotova smještenih u kockarnicama Las Vegasa. Ideja isplatiti sretnom igraču milijune kako bi se i drugi odlučili igrati neku igru davno je patentirana, no na Internetu je sve to dignuto na jednu višu razinu pa ganjati online jackpot možete na više različitih igara u istom trenutku, pod uvjetom da ulažete minimalni ulog po vrtnji određen pravilima kockarnice.

U vrijeme tradicionalnih slotova za takav jackpot su znali tek rijetki entuzijasti koji bi prošli pokraj automata, na kojem je pisalo da isplaćuje milijune. A u doba Interneta progresivni jackpot jedan je od glavnih promotivnih aduta online casina i razlog zbog kojeg u Hrvatskoj nekoliko stotina tisuća zaljubljenika u igre na sreću svoju vještinu iskušava upravo na slotovima.

Dakle, online casino u velikoj je mjeri promijenio slotove u odnosu na njihovu prošlost. A stalni napredak po pitanju grafike, kao i po pitanju zabavnih značajki učinit će da popularnost online slotova nastavi rasti i u budućnosti, kako u našoj zemlji, tako i u ostatku svijeta.