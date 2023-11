Zašto isplate na igrama na sreću rastu iz godine u godinu?

Svi mi želimo doživjeti ugodno iznenađenje u životu, uz ponešto uzbuđenja i dobre zabave. Baš za to se brinu igre na sreću, s više od četiri stoljeća dugom tradicijom.

U Hrvatskoj takav tip igara ima pregršt poklonika. Više od stotinu tisuća igrača na njima iskušava sreću svakog tjedna, a ta se brojka na godišnjoj razini približava milijunu. Drugim riječima, lutrijske igre, online casino i sportske kladionice uživaju veliku popularnost u našoj zemlji, s konstantnim rastom uključenih korisnika.

Jedan od razloga zašto su igre na sreću toliko omiljene svakako je rast maksimalnih isplata na njima. Ne tako davno bilo je pravo čudo zgrabiti glavnu nagradu od milijun eura u Hrvatskoj. Danas je već rekord otišao na 17,3 milijuna eura, a osim jackpota raste još i vrijednost dostupnih bonusa. Sve to dovodi do velike euforije vezane uz ovakve igre, a mi donosimo razloge zašto su na njima iz godine u godinu nagrade sve bogatije...

S rastom igrača rastu i glavne nagrade

Tajna uspjeha igara na sreću svakako je u njihovoj eksploziji. Naime, one se financiraju od samih igrača pa ako izazovu masovni interes, tada će i dostupni iznosi na njima značajno porasti.

Najbolji primjer za to je loto Powerball u Sjedinjenim Američkim Državama. Polako je gradio svoje ime, sve dok interes nije postao toliko velik među Amerikancima da su i jackpot nagrade dostigne pomalo nestvarne vrijednosti. Pa je tako u 2022. godini isplaćen glavni zgoditak od 997 milijuna dolara i samo je pitanje dana kada će biti probijena granica od jedne milijarde.

Isto vrijedi i za online casino. Naime, što je internetska kockarnica popularnija, to je više igrača uključeno u kockanje na jackpot slotovima. Od svakog uloga dio odlazi u fond za glavnu nagradu koja raste sve dok je ne osvoji najsretniji korisnik. U Hrvatskoj je ta cifra otišla sve do rekordnih 2,7 milijuna eura, što je automatski izazvalo još veći interes pa će u budućnosti netko definitivno zgrabiti i iznos veći od 3 milijuna eura.

Drugim riječima, s interesom rastu glavne nagrade, a i pogodnosti koje casina mogu ponuditi igračima. Bogati darovi novim korisnicima zatim dodatno privlače pažnju zaljubljenika u igre na sreću, što na kraju iz godine u godinu diže iznos isplata najsretnijima.

Utjecaj inflacije i povećane konkurencije

Do povećanih nagrada na igrama na sreću ne dolazi isključivo zbog interesa igrača. Utjecaj ima i inflacija, jer s njom rastu troškovi života, ali i plaće čemu se prilagođavaju i iznosi dostupni na igrama na sreću.

Treba svakako spomenuti i žestoku konkurenciju na samom tržištu. Naime, u Hrvatskoj nije nikakav problem privući strane investitore u sportske kladionice i online casina, jer su svjesni da se radi o gospodarskoj grani u koju se isplati ulagati u našoj zemlji.

Zato imamo konstantan rast broja uključenih priređivača igara na sreću, kako u svijetu, tako i u našoj regiji. A svaki novi online casino pokušava privući igrače pogodnostima kakve ne nudi konkurencija, kao i glavnim nagradama na kakve ne mogu računati na sličnim web stranicama.

Sve to dovodi do povećane zarade onih koji organiziraju igre na sreću, a zatim i do većeg povrata igračima, pogotovo onima najsretnijima. Zato nije iznenađenje da pojedinačne isplate rastu na ovom tipu igara i itekako je moguće da sljedećih godina nagrada od 10 milijuna eura bude nešto sasvim normalno na lutrijskim igrama i u online casinu.

To će naravno izazvati još veći interes svih onih koji vjeruju da im se može osmjehnuti sreća pa priređivači ovog tipa zabave definitivno ne trebaju brinuti za svoju budućnost...