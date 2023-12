Stvarno treba iskorijeniti rodne nejednakosti

Kad bi rodni jaz u zdravlju istog trena bio ispravljen, gospodarstva Ujedinjenog Kraljevstva i mnogih razvijenih država moglo bi početi štedjeti po najmanje 21 milijardu eura godišnje. To je samo jedno od predviđanja iz ovog novog izvješća koje zamišlja kako bi izgledao svijet bez rodnih razlika u zdravstvenoj skrbi te bez neznanja, nesporazuma i neshvaćanja na razini društva.

Izvješće Svijet bez rodnih nejednakosti u zdravstvenoj skrbi kojeg je izradio brend posvećen intiminom zdravlju žena INTIMINA u suradnji s autoricom Sarah Graham (autorica knjige Rebel Bodies), predviđa kako bi Ujedinjeno Kraljevstvo i razvijene države mogle izgledati kad ne bi postojao rodni jaz u zdravlju - te kako bi to utjecalo na zdravlje, seks, veze i karijere ljudi, ali i na cjelokupno gospodarstvo.

Povrh koristi koje bi to donijelo bilanci na državnoj razini, ovo izvješće također tvrdi da bi žene prestale gubiti do čak 31 milijun radnih dana godišnje uzrokovanih menopauzom i PMS-om - točnije, 141 i i 17 millijuna radnih dana2 po uzroku). A to su samo problemi vezani za menstruaciju i reproduktivno zdravlje. Kad bi rodni jaz u zdravstvenoj skrbi bio uklonjen na razini svih aspekata ženskog zdravlja, koristi koje bi od toga ostvarile žene, društvo i gospodarstvo bile bi znatno veće.

Bez rodnih nejednakosti u zdravlju, poboljšale bi se i karijere i mogućnosti napredovanja u karijerama milijuna žena koje pate od raznih zdravstvenih poremećaja vezanih za reproduktivni sustav, tako da bi veći broj žena doživljavao uspjeh na radnim mjestima te dosezao više pozicije na poslu. Poslodavci bi uspijevali zadržavati ženske zaposlenike na dulje razdoblje te bi bilo spriječeno da gotovo milijun žena napusti tržište rada zbog neliječenih simptoma menopauze. Štoviše, napori uloženi u ispravljanje rodnih nejednakosti u zdravstvenoj skrbi također smanjuju i rodne nejednakosti u plaćama: samo 10 %-no poboljšanje ženskog zdravlja moglo bi podići prosječna primanja žena za 2 %.

Prema izvješću koje je predstavila INTIMINA, kad bi se ženski poremećaji reproduktivnog sustava tretirali s jednakom važnošću kao i oni kod muškaraca, vrijeme potrebno za dijagnosticiranje poremećaja poput endometrioze bilo bi znatno smanjeno. Nesnosni simptomi odmah bi bili smatrani abnormalnima te bi im se pružila pozornost i hitnost koju zaslužuju: istraživao bi se uzrok problema nakon samo jednog pregleda kod liječnika opće prakse umjesto deset i više kao trenutno. Time bi se okončala agonija provođenja osam godina u stanju boli dok se čeka na ispravnu dijagnozu. Drugim riječima, ako 1,5 milijuna žena s endometriozom u prosjeku čeka po osam godina kako bi dobile dijagnozu, to je 12 milijuna godina koje su kolektivno izgubljene u potrazi za odgovorima.

Ranije dijagnoze i učinkovitije terapije pomogle bi smanjiti psihološki teret problema vezanih za menstruaciju i reproduktivno zdravlje, a žene bi posljedično manje doživljavale depresije, anksioznosti i osjećaje izolacije.

Iskorijenjivanje rodnog jaza u zdravlju također bi pomoglo u ispravljanju nejednakosti u orgazmima. Liječnici bi bili puno bolje opremljeni za liječenje ženske seksualne disfunkcije, a žene bi imale poticaj istraživati svoja tijela, što bi značilo kvalitetniji seks za sve.

Bilo bi manje prekida veza jer reproduktivno zdravlje više ne bi predstavljalo prepreku zdravim vezama. Umjesto toga, parove bi se podržavalo u razumijevanju svojih reproduktivnih mogućnosti i zdravstvenih problema, kao i u njihovom rješavanju. Štoviše, bez rodnog jaza u zdravlju, čak polovica veza prekinutih zbog simptoma menopauze mogla bi biti spašena.

Novo istraživanje brenda INTIMINA izlaže koje su promjene potrebne za ispravljanje rodnih nejednakosti u zdravstvenoj skrbi, od poboljšanja u obrazovanju zdravstvenih radnika, do obrazovanja u školama pa do dodatnih istraživanja i sredstava za njih.

INTIMINA sada poziva radnike u zdravstvu, državna tijela, radnike u obrazovanju, tvrtke i korporacije na obećanje provedbe plana od osam točaka kojim je moguće ispraviti nejednakosti do 2035. godine te da se obvežu na provedbu akcijskih koraka iznesenih u otvorenom pismu koje je dostupno OVDJE.

Sarah Graham, novinarka i autorica knjige Rebel Bodies, komentira: „Rodni jaz u zdravlju ima dalekosežne posljedice na svaki aspekt života žena, od seksa i veza pa do njihovog mentalnog zdravlja i karijera. Povrh toga, negativno utječe na i šire društvo i na cijelo gospodarstvo.

INTIMININO izvješće pokazuje kako bi život mogao izgledati kad ne bi bilo rodnih nejednakosti u zdravstvu te kako bi to utjecalo na ne samo živote žena, već i svih ljudi.

Izazovi su složeni i duboko ukorijenjeni te se ne smije podcijeniti koliko je napora potrebno za njihovo rješavanje. Nadamo se da ovim izvješćem možemo potaknuti sve - od poduzeća do zdravstvenih djelatnika pa do vlada i pojedinaca - da ozbiljno shvate potrebne promjene te poduzmu nešto kako bi ih pretvorile u stvarnost".

Kako biste saznali više, posjetite www.intimina.com.