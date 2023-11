Kako prestati biti ljenguza

Dakle, neki su lijeni ponekad, drugi stalno... e pa ove druge bi trebalo pokrenuti, no to se može napraviti samo tako da oni to požele... nije jednostavno, je li tako? E sad, za početak, trebate postaviti ciljeve... i onda krenuti.Tako ćete puno lakše postići svoje ciljeve, kao što je zdraviji život, početak nove prehrane ili redovito bavljenje sportom.

Japanska riječ 'kaizen' znači promjena na bolje, kontinuirano poboljšanje. Izraz je u početku označavao napredak koji su japanske tvrtke postigle malim koracima nakon rata, ali danas se lako može primijeniti na svakodnevni život.

Strategija je vrlo jednostavna, samo obavite radnju koju ste skloni odgoditi ili izbjegavati jednu minutu svaki dan.

Na taj način počinjete se navikavati na novost i postupno će nepoželjna radnja postati dio vaše svakodnevice i više neće predstavljati problem.

Što biste mogli učiniti u samo 60 sekundi?

Na primjer, ako trebate vježbati, pokušajte napraviti niz čučnjeva, trbušnjaka, plankova ili pokušajte preskočiti uže.

Možete i pokušati pospremiti, počevši slagati neku odjeću, pročitati stranicu knjige koja vas zanima, ali koju zbog nedostatka vremena i dalje ostavljate zatvorenu na noćnom ormariću.

Dan za danom, vrijeme koje posvećujete odabranoj radnji prirodno će se povećavati i tako će vam biti lakše održavati se u formi ili pobrinuti se da vaš dom bude malo uredniji nego inače.

Na primjer, postupno možete početi trčati pet minuta dnevno, a zatim deset dok ne postignete svoju idealnu vježbu.

Na ovaj način ćete naći vremena za treniranje gotovo a da toga niste ni svjesni.

Za Japance je Kaizen postala životna filozofija koja se lako može primijeniti u bilo kojem sektoru.

Da bismo bili manje lijeni, možda moramo naučiti da ne možemo sve postići odmah već da je za postizanje rezultata potrebna stalna predanost koja nas čini sve boljima, iz dana u dan.