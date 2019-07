Kako pobrisati snimke Amazonovog Alexe?

Amazon zauvijek čuva transkripte i zvučne zapise sa svog digitalnog asisteneta Alexe, čak i kako korisnici zapise ručno obrišu.

Ako korisnici uklone audio snimke, zapisi nekih razgovora s Alexom ostaju zabilježeni. Kaže Amazon da oni to tako radi poboljšanja korisničkog iskustva zato jer pojačavaju Alexu strojnim učenjem.

Za brisanje svih snimki postupak je sljedeći: kliknuti na 'Manage Your Content and Devices', spustit se do stavke 'Your Devices' i pronaći Alexu, kliknuti i otići na 'Manage Voice Recordings' gdje treba kliknuti 'Delete' za brisanje snimki