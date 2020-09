Kako pobijediti ljubomoru u vezi?

U ljubomori nema ničeg zabavnog. Uništava veze, izluđuje ljude i budi sumnju u vama. Ponekad pokušaj prevladavanje ljubomore može izgledati kao da pokušavate kontrolirati plimni val.

Nitko ne želi biti ljubomoran jer upravo ljubomora izaziva nepovjerenje, narušava samopoštovanje i može povariti inače sjajnu vezu.

Evo osam savjeta koji vam mogu pomoći da prevladate ljubomoru.

Brojite do deset - nema ništa zabavno u tome kada primijetite da vaš partner koketira i namiguje drugoj osobi ili kad vam priča o nekoj slavnoj osobi kao o simpatiji, no to nisu stvari zbog kojih se trebate uzrujavati. Kad god se zbog ljubomore počnete ljutiti, zažmirite i brojite do deset. Nakon deset sekundi, zapitajte se vrijedi li zaista uništiti svoj dan zbog toga. Ako pak to morate raspraviti s partnerom, učinite to mirno. Umjesto da vičete, smirenim tonom recite da vam takve stvari izazivaju nelagodu.

Iskažite ljubomoru na zdrav način - ljubomora, ako se izrazi odmah i na zdrav način, može pomoći parovima da pokažu više zahvalnost jedni za druge, da ne uzimaju partnera zdravo za gotovo i da djeluje kao glasnik kada se čini da nešto nije u redu. Ali opet, način na koji izražavate ljubomoru bit će odlučujući faktor u tome koliko vam pomaže. Ako vičete na partnera, to sigurno neće dati pozitivan rezultat. Ali ako s poštovanjem izrazite svoju zabrinutost, vi i vaš partner možete iskoristiti ljubomoru kao priliku za učenje i rast u paru, piše Lifehack.

Izrazite osjećaje - ono što vi i vaš partner smatrate prikladnim ponašanjem u odnosima može se potpuno razlikovati i stoga je važno izraziti kako se osjećate. Dobro komuniciranje svojih osjećaja važan je korak u prevladavanju ljubomore. Svjesni kakve će radnje i ponašanja naštetiti vašem partneru i obratno pomoći će vama i vašem partneru da izgradite zdrav odnos.

Prilagodite svoja očekivanja u vezi - ponekad osobe imaju nerealistična očekivanja od partnera. To što ste u vezi ne znači da ste izgubili sposobnost da nekoga drugog smatrate privlačnim. Primijetiti nekoga izvan vaše trenutne romanse ne znači da u vašoj vezi nešto nije u redu ili da niste predani partneru. Imajte na umu da prilagođavanje vaših očekivanja ne znači snižavanje vaših standarda. Ne biste trebali biti s nekim zbog koga se osjećate loše.

Razmislite o savjetovanju - ljubomora često proizlazi iz nečega što vam se dogodilo u prošlosti. Možda ste imali traumatično djetinjstvo ili vam je netko u koga ste vjerovali emocionalno, verbalno ili fizički naudio. Bez obzira na slučaj, terapija može pomoći. Razgovor s profesionalnim osobnim osobama može vam pomoći da dođete do uzroka ljubomore, a terapeut vam može pružiti i mehanizme za suočavanje s bijesom ili ljubomorom u budućnosti.

Radite na izgradnji povjerenja - povjerenje je bitan aspekt zdrave, sretne i zadovoljavajuće veze. Prevladavanje ljubomore podrazumijeva zdravu razinu povjerenja. Nemojte lagati jedni drugima, budite odgovorni za svoje postupke, izrazite svoje osjećaje, ne činite ništa što ne biste htjeli da vama napravi vaš partner, pokažite da ste pouzdana osoba. Radeći ove stvari, vi i vaš partner izgradit ćete zdravo povjerenje zbog kojeg ćete se osjećati sigurno i voljeno u vezi. Zapamtite na nitko nije savršen i da će biti nekih situacija u kojima ćete jedno drugo povrijediti nenamjerno i stoga možete zanemariti neke stvari ponekad.

Više volite sami sebe - ljubomora često proizlazi iz problema sa samopoštovanjem. Možda se ne osjećate dostojno imati nečiju bezuvjetnu naklonost ili je možda netko iznevjerio vaše povjerenje u prošlosti i zbog toga ste se osjećali nelagodno kad ste ponovno zavoljeli. Zdrav odnos proizlazi iz zdrave razine ljubavi prema sebi. Jačanje ljubavi prema sebi također pomaže u prevladavanju ljubomore. Provodite više vremena sami sa sobom, cijenite vlastitio društvo i trenirajte na samopoštovanju.

Vjerujte svojim instinktima - savjet iznad namijenjen je ljudima koji se suočavaju s nepotrebnom ljubomorom, a ne onima koji imaju opravdane razloge sumnjičavosti prema partneru, poput partnera koji laže, skriva neke odnose i slično. Kako znati da vam je partner vjeran? Najjednostavniji odgovor jest da vjerujete svojim instinktima. Ako pretjerujete oo nečega blesavog ili nebitnog, vaš instinkt vam govori da nešto nije u redu i vjerojatno ste u pravu. Razgovarajte sa svojim partnerom o tome kako se osjećate mirno i s poštovanjem i dođite do srži problema koji nagriza vašu vezu.