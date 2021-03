Kako napraviti bolju kavu?

Svatko od nas ima neki svoj preferirani okus kad je kava u pitanju - je li to vrsta ili dodaci, nije toliko bitno, bitno je da je - najbolja kava.

Nutricionisti su naveli nekoliko stvari koje možete dodati u kavu kako bi ona imala još bolji okus. Uz to, pojasnili su i što ne biste uopće trebali stavljati u kavu.

Bijeli šećer - kada želimo zasladiti kavu, najviše koristimo bijeli šećer, no to je, prema riječima stručnjaka, negativan dodatak za kavu. Bijeli šećer ne ispunjava nikakve prehrambene potrebe, a previše konzumiranja može dovesti do mnogih zdravstvenih rizika, uključujući dijabetes i debljanje, pojašnjava nutricionistica Stefani Sassos. Ako pijete više šalica kave i pri tome dodajete bijeli šećer, možete nakupljati nepotrebne kalorije. Rose-Francis ističe da je preporučeni unos šećera dnevno za muškarce devet žličica, a za žene šest. Sassos savjetuje da bijeli šećer zamijenite kokosovim šećerom.

Kravlje mlijeko - nutricionisti tvrde da je kravlje mlijeko dobar izbor. Američko Ministarstvo poljoprivrede preporučuje ispijanje tri šalice mlijeka dnevno za odrasle osobe, a to možete postići i dodavanjem kravljeg mlijeka u kavu, ističe nutricionistica Amanda Frankeny. Ovo mlijeko je dobar izvor kalcija, vitamina D i bjelančevina.

Mlijeko na biljnoj bazi - biljni napitci mogu biti ukusan izbor, a postoji niz vrsta mlijeka na biljnoj bazi, od onih koji su aromatizirani do onih koji imaju visok udio proteina. Mlijeko na biljnoj bazi sadrži tri glavne hranjive tvari: ugljikohidrate, masti i proteine, navodi Rose-Francis, dodajući da te tvari omogućuju tijelu pravilno funkcioniranje te mogu smanjiti gorčinu kave. Nutricionisti preporučuju dodavanje mlijeka na biljnoj bazi u šalicu kave.

Šlag - prema riječima stručnjaka, šlag ne biste trebali dodavati u kavu. Unijet ćete previše kalorija, masnoće i šećera, pa biste trebali izbjegavati šlag. Huff post navodi da šlag možete jesti uz deserte, ali ga ne biste trebali dodavati u kavu. Umjesto toga, radije odaberite kokosovo ili punomasno mlijeko.

Umjetna sladila - umjetna sladila su neutralni dodatak za kavu, prema stručnjacima, jer pružaju niže kalorijske alternative tradicionalnom šećeru koji sadrži 16 kalorija po žličici. Ovisno o marki, umjetni zaslađivači zapravo mogu biti 200-700 puta slađi od stolnog šećera. Nutricionistica Kimberly Rose-Francis pojašnjava da umjetna sladila pojačavaju okus kave, čineći je ukusnijom, a zamjene za tradicionalni šećer zapravo mogu spriječiti propadanje zubi. Treba napomenuti da pretjerana konzumacija može uzrokovati nelagodu ili proljev. Ako se pak odlučite koristiti neku od zamjena umjesto tradicionalnog šećera, Rose-Francis preporučuje steviju.

Začini - u zadnje vrijeme postao je trend dodavati neke začine u kavu, poput cimeta i kurkume, a i nutricionisti to podržavaju. Frankeny objašnjava da cimet čini kavu slatkom, a ipak nećete unijet šećer u organizam. Kurkuma je bogata antioksidansima i ima niz protuupalnih svojstava te može poboljšati okus vaše kave.