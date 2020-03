Kako muškarci štete svom izgledu

Muškarci su poznati po tome da baš i ne drže pretjerano do svog izgleda kao žene, ali činjenica je da je dobar izgled katkada pokazatelj dobrog zdravlja i pravilnog držanja svih higijenskih normi.

Nažalost, neke duboko ukorijenjene navike po kojima je jači spol poznat izravno utječu na pogoršanje i izgleda i i zdravlja, pa evo o kojim navikama se radi:

Bilo kakva kozmetika - ako koristite bilo što za lice i tijelo od kozmetike, činite pogrešku. Nije poznato zašto je muškarcima tako teško otići u drogeriju ili ljekarnu i kupiti kvalitetne kreme, losione, šampone i ostale stvari potrebne za higijenu i zdrav i lijep izgled. Promijenite ovu naviku i pažljivo birajte proizvode - to je jedini način da imate meku, čistu i mlađu kožu.

Brijanje na suho - nikada se nemojte brijati bez gela ili pjene za brijanje. Tako ćete izbjeći iritaciju kože, urasle dlačice i posjekotine.

Diranje po licu - ovo jednostavno nije dobra navika ako želite imati lijepu i zdravu kožu. Kad radite, kad ste na tulumu, u restoranu u tramvaju vaše ruke pokupe mnogo mikroorganizama i prljavštine. Ako takvim rukama stalno dodirujete bradu, lice, čelo - a većina muškaraca začudo baš to iz nekog razloga čini - neće proći puno vremena do pojave prištića. U teškim slučajevima može doći i do jakih infekcija i upala.

Loše držanje - ako ste neprestano pogrbljeni, znajte da to nije dobro ni za vaše tijelo, ali ni za osobnost. U društvenom smislu, pogrbljenost je znak lijenosti, niskog samopouzdanja, a ni jedno ni drugo nije laskavo u smislu ostavljanja prvog dojma i tuđe percepcije vas samih. Sjedite uspravno, hodajte uspravno i obratite pozornost ba to kako se držite dok s nekim razgovarate. Tako ćete naučiti kralježnicu i leđa pravilnim položajima, a u tuđim očima ćete izgledati ljepše i privlačnije.

Naporno vježbate uz lošu prehranu - to što vam treba pola sata pješice do restorana brze hrane nije opravdanje da se odmah počastite hamburgerom. Koliko god se trudili, vježbama nećete moći neutralizirati učinke nezdrave hrane ako jedete više loših obroka. Dakle, manje nezdrave hrane, više kretanja i vježbanja. Ako ste počeli vježbati jače i napornije, to ne znači da sad smijete pojesti dva hamburgera umjesto dosadašnjeg jednog. Tako nećete dovesti tijelo u formu niti mu podarit lijep izgled.

Previše alkohola - već je postalo dosadno govoriti o tome kako je umjerenost najvažnija. Alkohol u kombinaciji s visokokaloričnim obrokom mješavina je koja jako brzo deblja, naročito zato jer alkohol otvara apetit. Aperitivi mogu doprinijeti nagomilavanju kilograma. Kad popijete alkoholno piće, alkohol se razlaže u acetat kojeg vaše tijelo troši puno brže nego ostale kalorije koje unesete ili spremite. Zato ako dnevno popijete više kalorija nego što vam treba vrlo je izgledno da ćete ih početi nagomilavati - sjetite se pivskog trbuha.

Pušenje - ovo nije samo muški problem, ali kod jačeg spola je nekako prominentniji. Pušenje šteti plućima, ali i koži jer joj mijenja boju i potiče nastanak bora. Kako starite ti se simptomi samo pogoršavaju.

Sunčanje bez kreme - vjeruje se da izlaganje suncu bez zaštite predstavlja najveći čimbenik koji pokreće proces preranog starenja kože. Mislite da nije muški stavljati zaštitnu kremu za sunce - takvo razmišljanje će vas brzo dovesti u stanja koja nisu nimalo poželjna - melanom, opekline, upale, sunčanica. Dakle, ne samo da vam koža neće biti lijepa već ćete izravno ugroziti i zdravlje.