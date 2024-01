Kako izgurati do proljeća s imunitetom

Zima, temperature, boleštine koje se šire na sve strane - premda je gotovo nemoguće izbjeći baš sve infekcije, možete učiniti nešto više kako biste izbjegli klasične zimske bolesti.

Ove tri strategije pomoći će vam da ostanete jaki kad zima pokaže zube.

Napravite inventuru ormarića s lijekovima - imate li pastile pri ruci kada počnete osjećati grebanje u grlu? Sada je pravo vrijeme da provjerite rok valjanosti svega što imate u svom ormariću s lijekovima i bacite sve one kojima je istekao rok trajanja. Kod sirupa za kašalj imajte na umu da im se nakon otvaranja može smanjiti rok trajanja pa na pakiranju zabilježite kad je otvoren. Ako se želite opskrbiti sprejevima ili kapima za nos, nemojte doći u iskušenje da kupujete proizvode s aditivima egzotičnih naziva. Njemačka organizacija za zaštitu potrošača Stiftung Warentest kaže da su sastojci poput dekspantenola, aloe vere, ekstrakta cvijeta kamilice i eteričnih ulja nepotrebni jer nema dovoljno dokaza da pomažu zdravlju nosa. Otopine koje sadrže samo vodu i sol sasvim su dovoljne za sprječavanje začepljenja nosa.

Ojačajte imunitet - započnite s unosom puno tekućine kako biste održali vlažnost sluznice gornjih dišnih putova. To će patogenima otežati preživljavanje, kaže znanstvenik Ingo Froböse s njemačkog Sportskog sveučilišta u Kölnu. Dnevno pijte 0,3 deci tekućine po kilogramu tjelesne težine. Dakle, ako imate 70 kilograma, trebali biste popiti najmanje 2,1 litre tekućine dnevno. Preporučuju se voda i nezaslađeni čajevi. Ono što također pomaže imunitetu uravnotežena je i raznovrsna prehrana. Pobrinite se za dobru zalihu mikronutrijenata, željeza i cinka tijekom zime, kaže Froböse. Tijelo ih treba kako bi T-stanice, stanice koje otkrivaju viruse u tijelu, mogle pravilno raditi. Željezom i cinkom možete se na primjer opskrbiti iz zobi, leće, sjemenki sezama ili bundeve. Tjelovježbom također pomažete tijelu da se obrani, stoga u svoj dan uvedite redovite šetnje na svježem zraku.

Spriječite upale pranjem ruku - kada netko kiše ili kašlje, kroz usta se slinom ili kroz nos sekretom šire patogeni, objašnjavaju iz njemačkog Saveznog centra za zdravstveno obrazovanje (BZgA). Tako patogeni mogu doći do ruku, a dodirivanjem lica i do sluznice, time šireći infekciju. Rizik od infekcije možete smanjiti temeljitim pranjem ruku u trajanju od 20 do 30 sekundi nekoliko puta dnevno. Pranje ruku je obavezno kad se vratite kući, prije jela, nakon korištenja toaleta, ispuhivanja nosa ili kontakta s bolesnim osobama.

I da, pazite na sebe ;)