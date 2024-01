Što se može dodati u kavu?

Jutarnja, a bome i ostale kave su uvijek dobre i čekaju se nestrpljivo, no treba paziti što se u njih stavlja... naime, mnoge popularne aditive poput umjetnog šećera i namaza s visokim udjelom šećera koji će kavi dati bolji okus, ali itekako mogu ugroziti liniju.

Međutim, postoji nekoliko začina koji zapravo mogu pomoći u bržem i lakšem mršavljenju i poticanju metabolizma. To su cimet, kurkuma i kajenski papar, piše Shefinds.com.

Cimet - ako ste ljubitelj slatkog, ne morate se neminovno odreći slatkiša da biste smršavjeli. Premda svakako trebate smanjiti unos slatkiša, cimet je odličan sastojak koji možete dodati svojoj jutarnjoj šalici kave. Stručnjaci kažu da ovaj ukusni začin može da potaknuti vaš metabolizam, prenosi Glossy. Crna kava ima brojne zdravstvene dobrobiti, no ona s dodatkom cimeta prava je blagodat za tijelo. Stručnjaci objašnjavaju da cimet poboljšava inzulinski odgovor, a osim toga začin ima protuupalna svojstva.

Kajenski papar - kajenski papar također je odličan začin za ubrzavanje metabolizma i pomaže kod mršavljenja. Ovaj začin ima jedinstveni okus koji je blago sladak. On sadrži tvar koja se zove kapsaicin, a otkriveno je da kapsaicin ima termogeni učinak što znači da može privremeno povećati metabolizam i pomoći sagorjeti više kalorija. Suzbijanje apetita i oksidacija masti također su važne stvari koje treba imati na umu kada je u pitanju kajenski papar koji pomaže u mršavljenju i bržem metabolizmu. On jednostavno suzbija želju za slatkim što dovodi do manjeg unosa kalorija. Također, može povećati osjećaj sitosti, potencijalno pomažući u kontroli tjelesne težine. Dodajte prstohvat kajenskog papra u jutarnju kavu i ne samo da će vas razbuditi, već će vam pomoći da iz hrane izvučete maksimum hranjivih tvari koje su vam potrebne tijekom dana.

Kurkuma - postoji još jedan začin protiv upala koji možete dodati u kavu svaki dan kako biste pokrenuli svoj metabolizam. U pitanju je kurkuma. Ovaj začin jarke boje sadrži protuupalni sastojak koji se zove kurkumin, a koji ubrzava metabolizam. Začini koji sadrže kurkumin imaju termogeni učinak na tijelo i dovode do toga da tijelo proizvodi više toplne, čime se sagorijeva više kalorija. Osim toga, kurkuma je prepuna antioksidansa koji mogu pomoći da postignete svoje ciljeve mršavljenja.

Sve u svemu, izbacite iz priče sve zaslađivače i slične gluposti i kavi dodajte samo prave stvari!