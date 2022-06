Pandemija jenjava, a stanovnici Hrvatske sve više vikendom putuju u gradove u inozemstvu i kupuju u susjednim zemljama. Pritom hrvatski putnici daju prednost plaćanju karticama ili pametnim telefonima/pametnim satovima u odnosu na gotovinu. Ovo su rezultati Studije o namjerama putovanja i plaćanja 2022. koju je objavila Visa, a koja je provedena na osam tržišta srednje i istočne Europe, uključujući i Hrvatsku .

Putovanje u inozemstvo usko je povezano s plaćanjima u drugim valutama s nizom dostupnih načina plaćanja. Tijekom boravka u inozemstvu, čak 55 posto stanovnika Hrvatske izjasnilo se da bi radije plaćali svojim karticama ili pametnim telefonima/pametnim satovima. Taj se trend razvio tijekom pandemije tijekom koje su se potrošači okrenuli kupnji putem interneta i beskontaktnom plaćanju prilikom plaćanja robe u trgovinama, a te se navike sada odražavaju i na preferencije plaćanja prilikom putovanja u inozemstvo.

Plaćanje karticama ili pametnim telefonima/pametnim satovima prilikom putovanja u inozemstvo Hrvati preferiraju zbog brzine (77%), praktičnosti (gotovo 64%), činjenice da ne moraju imati domaću valutu (58%), ali i zbog rizika gubitka gotovine (gotovo 47%) te općenito sigurnosti (više od 40%).

"Vidimo da se Hrvati oslanjaju na plaćanje karticama i mobilnim uređajima kada putuju u inozemstvo, a 55% državljana Hrvatske preferira te metode plaćanja. Zahvaljujući inovativnoj i pouzdanoj globalnoj Visa mreži, svatko može platiti brzo, povoljno i sigurno na više od 100 milijuna lokacija u više od 200 zemalja i teritorija", izjavila je Renata Vujasinović, direktorica Vise u Republici Hrvatskoj.

Zanimljiv aspekt kartičnog plaćanja je da većina Hrvata (88,8%) koristi istu karticu kod kuće i na putovanju u inozemstvo, a samo 11,2% Hrvata koristi drugu karticu za plaćanja u inozemstvu. Kao razloge za korištenje druge kartice u inozemstvu Hrvati navode osjećaj sigurnosti kad ne koriste svoju „primarnu" platnu karticu u inozemstvu (43,5%), pristup više valuta (gotovo 35%), bolju kontrolu potrošnje (34%) i bolji tečaj (23%). Gotovo polovina (49,5%) hrvatskih stanovnika izjavila je da će u inozemstvu plaćati beskontaktnim karticama, a 13,4% želi koristiti svoj pametni telefon ili pametni sat za beskontaktno plaćanje u inozemstvu.

Hrvatski ispitanici na ljetovanju, vikend odmoru ili kupovini u inozemstvu za plaćanje koriste kartice ili svoje pametne telefone/pametne satove. Koja su najčešća mjesta ili povod za potrošnju hrvatskih putnika u inozemstvu? Na popisu su hrana i piće u restoranima (57,6%), potrošnja u trgovačkim centrima (80%), suvenire (gotovo 30%), zabava u muzejima, umjetničkim galerijama i zabavnim parkovima (47,5%), benzinske postaje (77%).

Interes za putovanja sve veći u Hrvatskoj

U usporedbi s drugim zemljama, hrvatski ispitanici manje žele putovati na odmor (više od 3 noćenja) u inozemstvo 2022. godine, a samo 31,8% ispitanika planira takve odmore ove godine. Primjerice, ova vrsta odmora je popularnija kod Čeha (41%) i Bugara (42%), a znatno veći „apetit" za odmor ove godine pokazuju Slovenci (gotovo 62%), a slijede ih Rumunji (preko 50%). Drugi razlog za putovanje u inozemstvo su kratki odmori za vikend (do tri dana), a ova vrsta putovanja preferiran je način odmora za ispitanike u Hrvatskoj s 41% onih koji planiraju ovu vrstu putovanja ove godine. Tim rezultatom Hrvatska zauzima 2. mjesto, a 1. mjesto u kratkim vikend-putovanjima zanimaju Slovenci od kojih bi 44% ove godine željelo uživati u toj vikend odmorima.

Ispitanici u Hrvatskoj također preferiraju kupnju u susjednim zemljama, a više od 31% ispitanika spremno je putovati u inozemstvo radi kupovine. Gotovo 34% će ove godine krenuti na 2 ili 3 takva putovanja, dok 18,4% vjeruje da će to učiniti jednom u 2022. Njihove preferirane zemlje su Bosna i Hercegovina (50,4%), Italija (33,2%) i Mađarska (30,8%) . Više od 31% ispitanika planira ova putovanja tjedan ili dva unaprijed, a gotovo 21% se odlučuje u posljednjem trenutku.

"Visa je dugo vjerovala da putovanja i turizam mogu biti pokretači dobra - važni pokretači ekonomskih prilika i poslova, kao i kulturne svijesti i uvažavanja. Visina Studija o namjerama putovanja i plaćanja 2022. pokazuje da se Hrvati ove godine raduju povratku svojih navika putovanja prije pandemije. Povratak putovanjima, bilo da se radi o odmoru, gradskom odmoru ili kupovini u susjednoj zemlji, pokazuje da hrvatski potrošači ponovno izgrađuju razinu samopouzdanja, što je dobro za oporavak međunarodnih putovanja i prekograničnih transakcija", komentirala je Renata Vujasinović, direktorica Vise u Republici Hrvatskoj.

Studija je pokazala da oko 42,4% Hrvata planira otići na ljetovanje jednom ove godine na više od tri noćenja. To vrijedi i za Poljake (52%), Mađare (50%), Čehe (gotovo 50%) i Slovake (više od 47%). Ostali hrvatski ispitanici izjavili su da planiraju ići na godišnji odmor još češće: dva-tri puta (više od 45%), četiri-pet puta (skoro 6%), više od pet puta (skoro 4%). Gotovo polovina (44%) Hrvata svoje putovanje na odmor planira nekoliko mjeseci prije putovanja, a 28% planira putovanja otprilike mjesec dana unaprijed. Najvažnija odredišta za odmor za hrvatske stanovnike 2022. su Italija (preko 31%), Španjolska (25%), zatim Njemačka (gotovo 24%), zatim Grčka, Turska (obje oko 19%) i Francuska (više od 18%).

Osim redovitog odmora u inozemstvu, Hrvati će 2022. godine biti željni odmora tijekom kratkih vikend putovanja (ili tzv. City breaka). Top 3 destinacije za vikend putovanja koje bi Hrvati željeli posjetiti ove godine su Beč (gotovo 31%), Rim (22,5%) i München (gotovo 17%). Zanimljivo, više od 39% Hrvata još uvijek ne zna koja im je top destinacija za vikend putovanje. Čak 42,5% će ove godine htjeti otići na 2 ili 3 City breaka, a gotovo 37% će se odlučiti na jedno vikend putovanje. Što se tiče planiranja gradskih odmora, 37% naših sunarodnjaka to čini otprilike mjesec dana unaprijed, a njih više od 31% planira svoje kratke izlete tjedan ili dva ranije.

Kad je riječ o poslovnom putovanju, čini se da su ta putovanja sve manje popularna, no Hrvati "prednjače" kada je riječ o poslovnim putovanjima jer će nešto više od 10% hrvatskih stanovnika putovati zbog posla, a slijedi ih Rumunjska (9,7%), Bugarska (8,2%), Slovenija (7%), Češka i Poljska (obje oko 6%).

Iz poslovnih razloga čak 33 posto Hrvata ove godine planira dva ili tri poslovna putovanja, dok 23 posto vjeruje da će tijekom 2022. otići samo na jedno poslovno putovanje.

The Visa CEE Travel and Payment Intentions Study 2022 covers Poland, the Czech R., Hungary, Romania, Bulgaria, Slovakia, Slovenia, and Croatia. The study was conducted by the research company Valicon, between April and May 2022, on a total per country representative sample of 1,000 respondents aged 18-65.