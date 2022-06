Hoće li umjetna inteligencija uništiti naše poslove

Lideri, i svi oni koji će to tek postati, okupili su se u srijedu u zagrebačkoj Laubi na predavanju Mikea Walsha, proslavljenog svjetskog futurologa, koji je otvorio Future Tense, konferenciju o budućnosti poslovanja.

Više od 400 okupljenih pozdravila je Manuela Šola, direktorica Komunikacijskog laboratorija i organizatorica konferencije.

„Kad razmišljamo o 2050. - svatko od nas ima svoju viziju - neki smo pesimističniji, neki optimističniji. Svima nam je zajednička činjenica da odgajamo buduće lidere. Naša je dužnost osigurati im održivo okruženje koje će im omogućiti da razviju svoje potencijale i da svaka generacija naslijedi bolji svijet. Imamo jednaku odgovornost za ono što se događa i što tek dolazi.

Nadam se da ćemo vas u sljedeća dva dana inspirirati za učenje i razvoj, pozitivnije misli nego na početku. Kad konferencija završi, ako si postavimo pitanje - kako će izgledati 2050. - odgovor će biti: još optimističniji od onoga koji smo imali."

Predavanjem pod „The Future of Independent Thinking and Leadership", karizmatični je Australac Mike Walsh na impresivnoj, 28-metarskoj pozornici u Laubi objasnio koje vještine trebamo usvojiti danas kako bismo sutra bili vođe ispred svog vremena.

„Rad na daljinu samo je početak puno veće revolucije koja mijenja prirodu samog poslovanja. Mobilnost, autonomija, pamćenje, objektivnost i brzina pet su vrijednosti koje će definirati digitalne zdravstvene organizacije 21. stoljeća. Umjetna inteligencija neće uništiti poslove, promijenit će ih. Novo doba zahtjeva novu vrstu lidera. Moramo postati algoritamski lideri budućnosti i početi kombinirati duboko razumijevanje ljudske složenosti sa smislom za računalno razmišljanje."

Nakon predavanja, Walshu su se na pozornici priključili lideri hrvatske poslovne scene koji su na panelu raspravljali o lokalnoj perspektivi i dali različite ideje o budućnosti liderstva, a sve s moderiranjem Mislava Ante Omazića, profesora na zagrebačkom Ekonomskom fakultetu.

Predsjednica uprave Raifeissenbank Hrvatska, Liana Keserić, tako je istaknula kako vođe budućnosti trebaju kombinirati lijevu i desnu stranu mozga. U isto vrijeme koristiti intuiciju i um, maštu i informaciju te kombinirati vjeru i činjenice.

Uz nju, na panelu su sudjelovali Marko Vičič, osnivač i izvršni direktor Futura Grupacije i Mihael Furjan, CEO Plive i predsjednik Hrvatske udruge poslodavaca. Marko Vičič pričao je o kreativnosti i liderstvu te o tome kako pomiriti te dvije naizgled suprotstavljene strane.

„Mislim da se osnovni principi vodstva nisu promijenili. Naravno, okruženja i ljudi su se promijenili. Vjerujem u vodstvo koje uključuje poniznost i poštovanje."

S druge strane, Mihael Furjan u dvostrukoj je ulozi vođe te je govorio o izazovima liderstva na više razina.

„Vođa budućnosti trebao bi slušati svoje korisnike. Okupiti tim i pronaći način kako biti uspješan. Hrvatski lideri možda nisu najspremniji za budućnost, ali to se mijenja i idemo u dobrom smjeru. Hrvati su znatiželjni, ali oprezni. Moramo više poticati zaposlenike da griješe."

Konferencija Future Tense ove godine traje dva dana, a osim Mikea Walsha, čekaju nas predavanja još pet svjetski cijenjenih futurologa. To su Daria Krivonos, Mike Bechtel, Daniel Susskind, Anne Lise Kjaer i Ian Yeoman, koji će govoriti o temama: Sustainable Future, The Future of Technology, The Future of Work and Education, The Future of Governance i The Future of Tourism.

